Інна зазначила, що під час зйомок їй довелося стикатися із труднощами, пов'язаними з форматом реаліті.

Переможниця 13-го сезону шоу "Холостяк", волонтер та бізнес-вумен Інна Бєлєнь, яку у фіналі обрав герой проекту Олександр "Терен" Будько, розповіла про розвиток їхніх стосунків.

В інтерв'ю вона поділилася одкровеннями про життя після завершення проекту та про те, як було брати участь у шоу з унікальним форматом.

Інна зазначила, що під час зйомок їй довелося стикатися із труднощами, пов'язаними з форматом реаліті. Одним із найскладніших рішень для неї було стримувати емоції та не висловлювати Олександру свою думку про його стосунки з іншими учасницями шоу.

"Найскладнішим було не виплескувати на Сашка все, що я думаю про його побачення з іншими дівчатами. Тому що я б все зруйнувала. Формат, де учасниці ходять на побачення, а потім обговорюють, у кого як минуло, - це випробування. Ти сидиш і думаєш: Він сьогодні вранці цілував одну, а ввечері вже робить масаж іншою.

Вона додала, що стримуватись їй допомогло розуміння того, що вона усвідомлено прийняла правила проекту та погодилася на участь у такому форматі.

Після завершення шоу пара продовжує будувати стосунки, але поки що не живе разом. Інна підкреслила, що для неї важливо жити під одним дахом із коханою людиною, проте вона поважає ритм життя Олександра, який часто буває поза домом з раннього ранку до пізнього вечора.

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