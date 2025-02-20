ПриватБанк надасть нову фінансову допомогу для українців, стало відомо, хто може отримати виплати.

Нова фінансова допомога для українців, ветеранам війни та людям, які отримали інвалідність під час бойових дій обіцяють виплати.

Як повідомили у пресслужбі Приватбанку, йдеться про фінансову допомогу в рамках програми "Ветеранський спорт", пише Politeka.net.

Нова фінансова допомога для українців передбачає, що гроші у сумі 1,5 тисячі грвень людям надходитимуть кожні три місяці та їх можна буде витратити на заняття в тренажерних залах, тренування у секціях та відвідини спортивних клубів, пише Politeka.net.

Нова фінансова допомога для українців, як отримувати виплати у ПриватБанку:

Щоб отримати нову фінансову допомогу, потрібно відкрити спеціальний рахунок "Дія.Картки" у "Приват24", також оформити виплату можна у застосунку "Дія".

Щоб отримати нову фінансову допомогу для українців, подавши заявку у "Дії", потрібно:

обирати "Сервіси", "Ветеранський спорт" та вивчити умови програми, потім пройти перевірку на відповідність вимогам, пише Politeka.net.

Обираєте "Дія.Картку" від "ПриватБанку", щоб отримувати виплати та натискаєте "Надіслати".

Після цього чекаєте на зарахування нової фінансової допомоги для українців.

Для оформлення фінансової допомоги знадобляться такі документи: код платника податків, підтверджений сатус у Єдиному держреєстрі ветеранів війни, пише Politeka.net.

"Подавати заявку в "Дії" потрібно до 20 числа першого місяця кожного кварталу", — йдеться у повідомленні.

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