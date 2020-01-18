Провідні експерти обговорили проблеми втрати зору в сучасному світі.

Відкриті дискусії відбулися в рамках 19-го конгресу Європейського товариства фахівців із захворювань сітківки. Фахівці відзначають, що втрата зору стала однією з болючих проблем ХХІ століття. Люди проводять за комп'ютерами і гаджетами більшу частину свого життя, що, звичайно ж, позначається на їх здоров'ї.

Генсек Міжнародної федерації з вивчення проблем старіння Джейн Барратт під час виступу зазначила, що в цілому тривалість життя у світі зростає. Тільки для більшості людей це стає неважливим.

«Але для більшості людей більш довге життя не має цінності, коли страждає її якість, якщо людина хвора і позбавлена самостійності, як, наприклад, у випадку втрати зору», - зазначає Баррат.

За її словами, щоб довше зберігати здоров'я людей, необхідно забезпечити доступ до скринінгу та ефективного лікування. Це дозволить реально збільшити тривалість життя.

Наприклад, у випадку із зором, більшість проблем можна запобігти, якщо вчасно почати лікування. За словами медиків, близько 75% випадків повної сліпоти можна було б уникнути, якщо вживати профілактичні заходи. Медики нагадують, що люди з поганим зором, як правило, менш активні і рухливі, вони гірше орієнтуються в просторі, більше ризикують отримати травму. Як наслідок, люди з такою недугою менше живуть.

Нагадаємо, що близько 2/3 українців, за даними лікарів, мають короткозорість, яка з віком може призвести до повної сліпоти. Показово, що зір багато українців починають втрачати ще в дитинстві. Посилюючи все це роботою за комп'ютером і активним використанням гаджетів, маємо невтішну статистику. Офтальмологи пояснюють, що найчастіша причина погіршення зору - перевантаження очей під час роботи на близькій відстані. Очі не встигають відпочивати і знаходяться в постійній напрузі.

Лікарі радять щогодини давати очам відпочинок, не читати і не працювати в погано освітлених місцях, робити гімнастику для очей і регулярно проходити обстеження.

До речі, вчені вже знайшли ефективний спосіб лікування сліпоти за допомогою препаратів, які блокують в очах вироблення шкідливого білка. Ці препарати обманюють організм, не даючи йому запустити зростання непотрібних судин в сітківці ока.

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