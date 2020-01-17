Стало відомо, на які безкоштовні медичні послуги можуть розраховувати українці в 2020 році

Про це йдеться в повідомленні, яке було опубліковано на порталі Кабміну, передає Politeka.net.

Як відомо, Програма медичних гарантій запрацює в повному обсязі вже з 1 квітня 2020 року.

Тобто, українці зможуть скористатися певними медичними послугами безкоштовно, навіть у приватних клініках.

У переліку цих послуг є лікування інсульту та інфаркту, а також діагностика при цих станах, ведення пологів та інші. І отримати їх український пацієнт зможе в будь-якій клініці, яка має відповідні можливості, якщо вона уклала договір з Національною службою охорони здоров'я.

У МОЗ також додали, що в цьому переліку виділено п'ять пріоритетних послуг, які НСЗУ буде оплачувати за підвищеним тарифом.

Що стосується медичної допомоги при інсульті або інфаркті, то в неї входять наступні послуги:

діагностика (комп'ютерна томографія, МРТ, ангіографія, екстрені лабораторні дослідження);

проведення тромболітичної терапії (інсульт), стентування (інфаркт)

цілодобовий моніторинг стану пацієнта у реанімації;

реабілітаційна допомога в гострому періоді.

При пологах українки можуть розраховувати на таку допомогу:

фізіологічні пологи;

ургентний і плановий кесарів розтин;

моніторинг стану породіллі і дитини;

знеболювання під час пологів;

лабораторні та інструментальні обстеження;

інтенсивна терапія у разі виникнення ускладнень у породіллі;

реанімація та стабілізація стану новонароджених;

вакцинація згідно з Національним календарем щеплень;

метаболічний скринінг у новонароджених;

консультація з питань грудного вигодовування та післяпологовий контрацепції.

Більш того, у МОЗ хочуть зробити безкоштовною медичну допомогу недоношеним та/або хворим новонародженим у неонатальному періоді.

Також українці можуть розраховувати на безкоштовний гарантований пакет обстежень під час ранньої діагностики онкологічних захворювань:

мамографія;

гистероскопя;

езофагогастродуоденоскопія;

колоноскопія;

цистоскопія;

бронхоскопія.

У МОЗ також додали, що для того, щоб безкоштовно пройти необхідні обстеження і отримати допомогу, потрібно мати направлення від сімейного лікаря, з яким укладено договір, або іншого лікаря.

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