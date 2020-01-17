Стало відомо, на які безкоштовні медичні послуги можуть розраховувати українці в 2020 році
Про це йдеться в повідомленні, яке було опубліковано на порталі Кабміну, передає Politeka.net.
Як відомо, Програма медичних гарантій запрацює в повному обсязі вже з 1 квітня 2020 року.
Тобто, українці зможуть скористатися певними медичними послугами безкоштовно, навіть у приватних клініках.
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У переліку цих послуг є лікування інсульту та інфаркту, а також діагностика при цих станах, ведення пологів та інші. І отримати їх український пацієнт зможе в будь-якій клініці, яка має відповідні можливості, якщо вона уклала договір з Національною службою охорони здоров'я.
У МОЗ також додали, що в цьому переліку виділено п'ять пріоритетних послуг, які НСЗУ буде оплачувати за підвищеним тарифом.
Що стосується медичної допомоги при інсульті або інфаркті, то в неї входять наступні послуги:
- діагностика (комп'ютерна томографія, МРТ, ангіографія, екстрені лабораторні дослідження);
- проведення тромболітичної терапії (інсульт), стентування (інфаркт)
- цілодобовий моніторинг стану пацієнта у реанімації;
- реабілітаційна допомога в гострому періоді.
При пологах українки можуть розраховувати на таку допомогу:
- фізіологічні пологи;
- ургентний і плановий кесарів розтин;
- моніторинг стану породіллі і дитини;
- знеболювання під час пологів;
- лабораторні та інструментальні обстеження;
- інтенсивна терапія у разі виникнення ускладнень у породіллі;
- реанімація та стабілізація стану новонароджених;
- вакцинація згідно з Національним календарем щеплень;
- метаболічний скринінг у новонароджених;
- консультація з питань грудного вигодовування та післяпологовий контрацепції.
Більш того, у МОЗ хочуть зробити безкоштовною медичну допомогу недоношеним та/або хворим новонародженим у неонатальному періоді.
Також українці можуть розраховувати на безкоштовний гарантований пакет обстежень під час ранньої діагностики онкологічних захворювань:
- мамографія;
- гистероскопя;
- езофагогастродуоденоскопія;
- колоноскопія;
- цистоскопія;
- бронхоскопія.
У МОЗ також додали, що для того, щоб безкоштовно пройти необхідні обстеження і отримати допомогу, потрібно мати направлення від сімейного лікаря, з яким укладено договір, або іншого лікаря.
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