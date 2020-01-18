Ведущие эксперты обсудили проблемы потери зрения в современном мире.
Открытые дискуссии состоялись в рамках 19-го конгресса Европейского общества специалистов по заболеваниям сетчатки. Специалисты отмечают, что потеря зрения стала одной из болезненных проблем ХХІ века. Люди проводят за компьютерами и гаджетами большую часть своей жизни, что, конечно же, отражается на их здоровье.
Генсек Международной федерации по изучению проблем старения Джейн Барратт во время выступления отметила, что в целом продолжительность жизни в мире растет. Только для большинства людей это становится неважным.
«Но для большинства людей более долгая жизнь не имеет ценности, когда страдает ее качество, если человек болен и лишен самостоятельности, как, например, в случае потери зрения», - отмечает Баррат.
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По ее словам, чтобы дольше сохранять здоровье людей, необходимо обеспечить доступ к скринингу и эффективному лечению. Это позволит реально увеличить продолжительность жизни.
Например, в случае со зрением, большинство проблем можно предотвратить, если вовремя начать лечение. По словам медиков, около 75% случаев полной слепоты можно было бы избежать, если принимать профилактические меры. Медики напоминают, что люди с плохим зрением, как правило, менее активны и подвижны, они хуже ориентируются в пространстве, больше рискуют получить травму. Как следствие, люди с таким недугом меньше живут.
Напомним, что около 2/3 украинцев, по данным врачей, имеют близорукость, которая с возрастом может привести к полной слепоте. Показательно, что зрение многие украинцы начинают терять еще в детстве. Усугубляя все это работой за компьютером и активным использованием гаджетов, имеем неутешительную статистику. Офтальмологи объясняют, что самая частая причина ухудшения зрения - перегрузка глаза во время работы на близком расстоянии. Глаза не успевают отдыхать и находятся в постоянном напряжении.
Врачи советуют каждый час давать глазам отдых, не читать и не работать в плохо освещенных местах, делать гимнастику для глаз и регулярно проходить обследование.
Кстати, ученые уже нашли эффективный способ лечения слепоты при помощи препаратов, которые блокируют в глазах выработку вредного белка. Эти препараты обманывают организм, не давая ему запустить рост ненужных сосудов в сетчатке глаза.
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