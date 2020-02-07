Документ оприлюднили для обговорення ще в кінці січня

Документ з тарифами на медичні послуги був затверджений Кабінетом міністрів України під час засідання 5 лютого

Про це пише ZN.ua.

Як відомо, проект був опублікований на сайті МОЗ ще 28 січня 2020 року.

Експерти, які проаналізували документ, запевняють, що зміни не є суттєвими і не стосуються опублікованих раніше тарифів на медичні послуги, а лише деяких формул розрахунку, без змін загальної суми.

Проте, деякі тарифи на медичні послуги в Україні все-таки змінилися. Наприклад, вартість послуги з надання допомоги новонародженим в складних неонатальних випадках зросла з 26 087,72 грн до 29 678,86.

Варто також відзначити, що затверджена Кабміном постанова визначає тарифи та механізми оплати медпослуг для екстреної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, медичної реабілітації, медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги в згідно з вагітністю та пологами.

В порядок реалізації програми були включені наступні тарифи:

— 4 563,64 грн - базова ставка за проліковані випадки, які включені в пакети «Хірургічні операції дорослим і дітям стаціонарних умовах» і «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій». Даний тариф встановлений в якості глобальної ставки і базової ставки на пролікований випадок, до якого застосовуються вагові коефіцієнти, які враховують складність клінічних випадків і інтенсивність використання ресурсів;

— 19 332,31 грн - тариф за надання допомоги при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах (ставка на пролікований випадок);

— 16 001,43 грн - тариф за надання допомоги при гострому інфаркті міокарда на стаціонарі (ставка на пролікований випадок);

— 8 136,03 грн - тариф на пологи, передбачені специфікаціями;

— від 29 678,86 грн 102 124,96 грн - тариф за надання допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках (все залежить від складності).

У ці тарифи також не була включена вартість лікарських засобів, медичних виробів і витратних матеріалів, які забезпечуються в централізованому порядку за рахунок інших програм держбюджету.

Журналісти також зазначають, що тариф на медпослуги за первинної медичної допомоги буде встановлено як базова капитационная ставка за обслуговування одного пацієнта, який подав декларацію про вибір лікаря, що надає первинну медичну допомогу, і складає 600,48 гривень рік.

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