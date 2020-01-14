Украина вторая в Европе по темпам распространения онкологических заболеваний.
Согласно статистике Министерства здравоохранения, в Украине около миллиона человек болеют раком. Ежегодно от этой болезни умирает около 90 тыс. украинцев, в том числе люди трудоспособного возраста. Рак поражает каждую шестую украинку и каждого четвертого украинца.
По темпам распространения этой болезни наша страна сегодня занимает второе место в Европе. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2020 году около 200 тыс. украинцев диагностируют у себя рак.
Как известно, многие виды рака лечатся, если их выявить на ранней стадии. Чтобы это сделать, нужно не только бережно относиться к своему здоровью, но и проявлять внимание к своему телу и симптомам, которые могут свидетельствовать о болезни. По словам немецких медиков, есть пять основных признаков рака, которые ни в коем случае нельзя игнорировать.
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1. Кашель. Если вас мучает продолжительный кашель, не связанный с простудой или аллергией, нужно пройти обследование, чтобы исключить рак легких.
2. Изжога. У здорового человека не должно быть постоянной изжоги. Она может появляться изредка из-за стресса или слишком жирной еды. Если изжога постоянная, это может быть признаком рака горла и гортани.
3. Кожный зуд. Если вы замечаете кожный зуд в районе родинки, нужно сразу обратиться к врачу. Это может быть признаком разных видов рака – начиная от рака печени, заканчивая раком яичников и легких. Показательно, что зуд может проявляться без сыпи или кропивницы.
4. Кровь в кале. В возрасте после 50 лет повышен риск заболеть раком кишечника.
5. Увеличенные лимфатические узлы в течение долгого времени могут быть признаком лимфомы.
Медики также напоминают, что около 30% случаев рака спровоцированы лишним весом, низким уровнем потребления овощей, отсутствием физической активности, курением и употреблением алкоголя.
Ранее сообщалось, что ученые выявили признак ранней смерти.
Напомним, что медики впервые рассказали, как определить рак по пальцам.
Также Politeka писала, что ученые обнаружили продукт, который приводит к раку.