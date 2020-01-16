Украинцы регулярно покупают некачественные медицинские препараты, которые не только не лечат, но и вредят здоровью.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в странах с низким уровнем дохода, к которым относится и Украина, подделывают или некачественно изготовляют, по меньшей мере, каждую десятую упаковку лекарств. При этом некоторые эксперты убеждают, что число подделок в Украине может доходить до 30%.

Как известно, в Украине регулярно разоблачают подпольные цехи, на которых изготовляют фальшивые медицинские препараты. Зачастую их располагают на фермах, в подвалах и даже в самых обычных офисах. Самое страшное, что преступники подделывают дорогие препараты от рака и гепатита.

Общественная активистка Ольга Фещенко, которая занимается помощью онкобольным, в интервью DW призналась, что была поражена, когда узнала, что лекарства от рака подделывают.

«Честно говоря, я раньше думала, что лекарства такого уровня не подделывают... А люди продают просто смерть!», - подметила Фещенко.

По ее словам, многие больные идут на риск, покупая лекарства в интернете. Это понятно, ведь лекарства очень дорогостоящие, и большинство семей таких денег собрать просто не могут. Поэтому находят сомнительные предложения и соглашаются с ними из-за разницы в цене. Например, одно из лекарств от рака может стоить до 10 тыс. долларов. А мошенники могут продавать его за 5 тыс. долларов.

«Когда ты понимаешь, что получаешь профессиональное лечение с теми лекарствами - это одно, а когда можешь узнать, что это был мел или обычный какой-то раствор глюкозы - это страшные вещи», - поражена Ольга Фещенко.

Отмечается, что наибольшую угрозу здоровью способны нанести лекарства, которые фальсифицируют в подпольных цехах или лекарства, срок годности которых истек.

Заведующий Центральной лаборатории по анализу лекарственных средств Игорь Лесик призывает украинцев покупать лекарства в сетевых аптеках, которые давно работают на рынке Украины. Кроме этого, нужно обращать внимание на упаковку и лекарства. Они должны быть привычной формы и цвета. Лесик рассказывает, что в поддельных лекарствах очень просто собранная инструкция. Ее легко развернуть. В настоящих препаратах инструкция собирается машиной, поэтому развернуть ее сложнее.

Кстати, для проверки препаратов можно воспользоваться бесплатным мобильным приложением "Лекарства-контроль". В этой базе есть все лекарственные препараты зарегистрированные в Украине.

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