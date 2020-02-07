Документ обнародовали для обсуждения еще в конце января

Документ с тарифами на медицинские услуги был утвержден Кабинетом министров Украины во время заседания 5 февраля

Об этом пишет ZN.ua.

Как известно, проект был опубликован на сайте МОЗ еще 28 января 2020 года.

Эксперты, проанализировавшие документ, уверяют, что изменения не являются существенными и не касаются опубликованных ранее тарифов на медицинские услуги, а лишь некоторых формул расчета, без изменений общей суммы.

Однако, некоторые тарифы на предоставляемые медицинские услуги в Украине все же изменились. Например, стоимость услуги по оказанию помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях выросла с 26 087,72 грн до 29 678,86.

Стоит также отметить, что утвержденное Кабмином постановление определяет тарифы и механизмы оплаты медуслуг для экстренной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной), паллиативной медицинской помощи, медицинской реабилитации, медицинской помощи детям до 16 лет, медицинской помощи в связи с беременностью и родами.

В порядок реализации программы были включены следующие тарифы:

— 4 563,64 грн — базовая ставка за пролеченные случаи, которые включены в пакеты «Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях» и «Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций». Данный тариф установлен в качестве глобальной ставки и базовой ставки на пролеченный случай, к которому применяются весовые коэффициенты, учитывающие сложность клинических случаев и интенсивность использования ресурсов;

— 19 332,31 грн — тариф по оказанию помощи при остром мозговом инсульте в стационарных условиях (ставка на пролеченный случай);

— 16 001,43 грн — тариф по оказанию помощи при остром инфаркте миокарда на стационаре (ставка на пролеченный случай);

— 8 136,03 грн — тариф на роды, предусмотренные спецификациями;

— от 29 678,86 грн 102 124,96 грн — тариф по оказанию помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях (все зависит от сложности).

В эти тарифы также не была включена стоимость лекарственных средств, медицинских изделий и расходных материалов, которые обеспечиваются в централизованном порядке за счет других программ госбюджета.

Журналисты также отмечают, что тариф на медуслуги по первичной медицинской помощи будет установлен как базовая капитационная ставка за обслуживание одного пациента, который подал декларацию о выборе врача, оказывающего первичную медпомощь, и составляет 600,48 гривень в год.

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