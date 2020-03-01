На це мало хто звертає увагу!

Доктор Євген Комаровський розповів, яку головну помилку допускають батьки при виході на вулицю з дітьми

Про це повідомляє Politeka з посиланням на його Instagram сторінку.

Так, спершу потрібно звернути увагу на погоду, під час якої ви будете гуляти. Важливо вибрати правильний одяг і місце прогулянки. Після цього треба простежити, щоб одяг, яку ви обрали, мала светлоотражатели. Вони повинні бути навіть на візку, яка повинна бути обладнана страхувальним ременем. Саме на це потрібно звернути увагу в першу чергу.

Комаровський рекомендує користуватися шапкою, а не капюшоном – він обмежує перефирическое зір і сковує рух.

Бажано гуляти подалі від дороги і залізничних шляхів, заздалегідь склавши маршрут. Найважливіше – спостерігати за дитиною під час прогулянки.

Раніше ми писали, що лікар Євген Комаровський розповів, чи можна давати дітям кальцію глюконат.

У своїй постійній рубриці «питання-відповідь» Комаровський розвінчав міф про те, що аптечний препарат кальцію глюконат – це біоактивна добавка.

За словами лікаря, кальцію глюконат – хороший препарат, який можна давати дітям. При цьому потрібно враховувати, що кальцій засвоюється організмом, якщо його вживати у вигляді розчинної солі.

«Кальцію глюконат прекрасно розчиняється навіть у холодній воді, а ще він дешевий. Ось чому, власне, я і рекомендую саме цей варіант солі кальцію», - зазначив лікар.

Нагадаємо, що Євген Комаровський приголомшив правдою про популярної хвороби: «цю інфекцію не лікують».

А ще Politeka писала, що Євген Комаровський розповів, як боротися з герпесом: «вилікувати мазями не можна».

Також Politeka повідомляла, що Комаровський розповів, як чай може нашкодити здоров'ю.