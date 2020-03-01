На это мало кто обращает внимание!

Доктор Евгений Комаровский рассказал, какую главную ошибку допускают родители при выходе на улицу с детьми

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на его Instagram страницу.

Так, сперва нужно обратить внимание на погоду, во время которой вы будете гулять. Важно выбрать правильную одежду и место прогулки. После этого нужно проследить, чтобы одежда, которую вы выбрали, имела светлоотражатели. Они должны быть даже на коляске, которая должна быть оборудована страховочным ремнем. Именно на это нужно обратить внимание в первую очередь.

Комаровский рекомендует пользоваться шапкой, а не капюшоном – он ограничивает перефирическое зрение и стесняет движение.

Желательно гулять подальше от дороги и железнодорожных путей, заранее составив маршрут. Самое важное – наблюдать за ребенком во время прогулки.

Ранее мы писали, что доктор Евгений Комаровский рассказал, можно ли давать детям кальция глюконат.

В своей регулярной рубрике «вопрос-ответ» Комаровский развенчал миф о том, что аптечный препарат кальция глюконат – это биоактивная добавка.

По словам врача, кальция глюконат – хороший препарат, который можно давать детям. При этом нужно учитывать, что кальций усваивается организмом, если его употреблять в виде растворимой соли.

«Кальция глюконат прекрасно растворяется даже в холодной воде, а еще он дешевый. Вот почему, собственно, я и рекомендую именно этот вариант соли кальция», - отметил врач.

Напомним, что Евгений Комаровский огорошил правдой о популярной болезни: «эту инфекцию не лечат».

А еще Politeka писала, что Евгений Комаровский рассказал, как бороться с герпесом: «вылечить мазями нельзя».

Также Politeka сообщала, что Комаровский рассказал, как чай может навредить здоровью.