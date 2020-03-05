У Міністерстві охорони здоров'я розповіли про протиепідемічні заходи, які будуть проводити в Україні

Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу в Нових Санжарах, передає Politeka.net. Як відомо, у четвер, 5 лютого, закінчується термін обсервації у Нових Санжарах. Тому всі українці та іноземці, які були евакуйовані з Китаю, будуть відправлені додому. За словами Ляшка, за два тижні ні у одного з евакуйованих людей не було виявлено ознак коронавіруса.

Як заявив Віктор Ляшко, найближчим часом МОЗ може ввести обмежувальні заходи через епідемію коронавіруса. Мова йде про скасування масових заходів, таких як конференції, змагання, концерти. Крім цього, у планах відомства тимчасове закриття шкіл.

«Найближчим часом ми, на жаль, будемо змушені вводити обмежуючі протиепідеміологічні заходи», - зазначив Ляшко.

Він також додав, що ці вимушені заходи дозволять скоротити ризики поширення коронавіруса, який передається повітряно-крапельним шляхом. Щоб уникнути зараження, потрібно перебувати від хворого як мінімум на відстані двох метрів. Ляшко зазначив, що медичні маски не здатні захистити людину від вірусу. За його словами, маску є сенс носити тільки тим людям, у яких проявляються ознаки захворювання.

Як відомо, 5 лютого людей, які перебували в обсервації розвезуть на автобусах по домівках, а іноземців – привезуть у Київ. Людям видадуть довідки про те, що вони здорові. Тим часом, в Україні фіксують перші випадки захворювання. Перший хворий коронавірусом привіз заразу з Італії, де зараз вирує епідемія. Хворий знаходиться в Чернівцях.

Вірус стрімко розповсюджується по світу. У Китаї та Європі працюють над вакциною, але для її виготовлення і запуску знадобиться не менше року.

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