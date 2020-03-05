В Министерстве здравоохранения рассказали о противоэпидемиологических мероприятиях, которые будут проводить в Украине

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга в Новых Санжарах, передает Politeka.net. Как известно, в четверг, 5 февраля, заканчивается срок обсервации в Новых Санжарах. Поэтому все украинцы и иностранцы, которые были эвакуированы из Китая, будут отправлены домой. По словам Ляшко, за две недели ни у одного из эвакуированных людей не было обнаружено признаков коронавируса.

Как заявил Виктор Ляшко, в ближайшее время Минздрав может ввести ограничительные меры из-за эпидемии коронавируса. Речь идет об отмене массовых мероприятий, таких как конференции, соревнования, концерты. Кроме этого, в планах ведомства временное закрытие школ.

«В ближайшее время мы, к сожалению, будем вынуждены вводить ограничивающие противоэпидемиологические мероприятия», - отметил Ляшко.

Он также добавил, что эти вынужденные меры позволят сократить риски распространения коронавируса, который передается воздушно-капельным путем. Чтобы избежать заражения, нужно находиться от больного как минимум на расстоянии двух метров. Ляшко отметил, что медицинские маски не способны защитить человека от вируса. По его словам, маску есть смысл носить только тем людям, у которых проявляются признаки заболевания.

Как известно, 5 февраля людей, которые находились в обсервации развезут на автобусах по домам, а иностранцев – привезут в Киев. Людям выдадут справки о том, что они здоровы. Тем временем, в Украине фиксируют первые случаи заболевания. Первый больной коронавирусом привез заразу из Италии, где сейчас бушует эпидемия. Больной находится в Черновцах.

Вирус стремительно распространяется по миру. В Китае и Европе работают над вакциной, но для ее изготовления и запуска понадобится не меньше года.

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