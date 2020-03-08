Українці ризикують залишитися без медичної допомоги, якщо не підпишуть декларацію з лікарем

Про це пише тематичний портал Finance.ua.

Відомо, що вже з 1 квітня 2020 року в Україні запрацює програма медичних гарантій.

Якщо до цього часу українці не підпишуть декларацію з сімейним лікарем, то вони ризикують залишитися без безкоштовної амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги.

Крім цього, без декларації пацієнти можуть не розраховувати на хірургічне втручання і проходження діагностик/обстежень. Також відсутність декларації робить неможливим отримання необхідних препаратів.

Щоб скористатися програмою медичних гарантій з 1 квітня, українцям потрібно наступне:

підписати декларацію з сімейним лікарем (педіатром або лікарем);

отримати направлення на консультацію фахівців, амбулаторні обстеження, госпіталізацію, послуги медичної реабілітації та паліативної допомоги від свого лікуючого лікаря.

Направлення на відвідування гінеколога, психіатра, нарколога, фтизіатра та стоматолога, згідно з нормами, не потрібно.

Але в МОЗ запевняють, що українцям нададуть екстрену медичну допомогу навіть за умови, якщо у них не підписана декларація з сімейним лікарем.

Раніше ми розповідали про те, що українцям почнуть видавати електронні лікарняні.

У Кабміні очікують, що дане нововведення дасть можливість позбутися фальшивих лікарняних, а також від потреби відвідувати лікарню/поліклініку для того, щоб "закрити" лікарняний.

Запуск видачі електронних лікарняних запланований на 1 квітня 2020 року.

При цьому відомості про пацієнта будуть потрапляти в Фонд соцстраху і до роботодавців в автоматичному порядку і набагато швидше. Передбачається, що електронні лікарняні істотно скоротять потребу в бланках суворої звітності.

Нагадаємо, лікарняних більше не буде, медреформа дійшла і до цього, готуйтеся до удару.

Як писала Politeka, лікар з Києва на своєму прикладі розкрила жахи медреформи.

Також Politeka повідомляла, за що українцям доведеться платити після медреформи.