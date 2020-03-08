Украинцы рискуют остаться без медицинской помощи, если не подпишут декларацию с врачем
Об этом пишет тематический портал Finance.ua.
Известно, что уже с 1 апреля 2020 года в Украине заработает программа медицинских гарантий.
Если до этого момента украинцы не подпишут декларацию с семейным врачем, то они рискуют остаться без бесплатной амбулаторной и стационарной медицинской помощи.
Кендалл Дженнер заворожила формами в пикантном наряде: "Плохая девочка"
Пугачева загремела в судебный скандал, уже не отвертится: "Присвоила чужой..."
Кардашьян разделась и выставила напоказ роскошные формы в невидимом белье: самый сочный ракурс
Важную дорогу Одессы перекроют на три месяца: как изменится маршрут
Помимо этого, без декларации пациенты могут не рассчитывать на хирургическое вмешательство и прохождение диагностик/обследований. Также отсутствие декларации делает невозможным получение необходимых препаратов.
Чтобы воспользоваться программой медицинских гарантий с 1 апреля, украинцам нужно следующее:
- подписать декларацию с семейным врачом (педиатром или терапевтом);
- получить направление на консультацию специалистов, амбулаторные обследования, госпитализацию, услуги медицинской реабилитации и паллиативной помощи от своего лечащего врача.
Направление на посещение гинеколога, психиатра, нарколога, фтизиатра и стоматолога, согласно нормам, не требуется.
Но в МОЗ уверяют, что украинцам предоставят экстренную медицинскую помощь даже при условии, если у них не подписана декларация с семейным врачем.
Ранее мы рассказывали о том, что украинцам начнут выдавать электронные больничные.
В Кабмине ожидают, что данное нововведение даст возможность избавиться от фальшивых больничных, а также от нужды посещать больницу/поликлинику для того, чтобы "закрыть" больничный.
Запуск выдачи электронных больничных запланирован на 1 апреля 2020 года.
При этом сведения о пациенте будут попадать в Фонд соцстраха и к работодателям в автоматическом порядке и гораздо быстрее. Предполагается, что электронные больничные существенным образом сократят нужду в бланках строгой отчетности.
Напомним, больничных больше не будет, медреформа дошла и до этого, готовьтесь к удару.
Как писала Politeka, врач из Киева на своем примере раскрыла ужасы медреформы.
Также Politeka сообщала, за что украинцам придется платить после медреформы.