Украинцы рискуют остаться без медицинской помощи, если не подпишут декларацию с врачем

Об этом пишет тематический портал Finance.ua.

Известно, что уже с 1 апреля 2020 года в Украине заработает программа медицинских гарантий.

Если до этого момента украинцы не подпишут декларацию с семейным врачем, то они рискуют остаться без бесплатной амбулаторной и стационарной медицинской помощи.

Помимо этого, без декларации пациенты могут не рассчитывать на хирургическое вмешательство и прохождение диагностик/обследований. Также отсутствие декларации делает невозможным получение необходимых препаратов.

Чтобы воспользоваться программой медицинских гарантий с 1 апреля, украинцам нужно следующее:

подписать декларацию с семейным врачом (педиатром или терапевтом);

получить направление на консультацию специалистов, амбулаторные обследования, госпитализацию, услуги медицинской реабилитации и паллиативной помощи от своего лечащего врача.

Направление на посещение гинеколога, психиатра, нарколога, фтизиатра и стоматолога, согласно нормам, не требуется.

Но в МОЗ уверяют, что украинцам предоставят экстренную медицинскую помощь даже при условии, если у них не подписана декларация с семейным врачем.

Ранее мы рассказывали о том, что украинцам начнут выдавать электронные больничные.

В Кабмине ожидают, что данное нововведение даст возможность избавиться от фальшивых больничных, а также от нужды посещать больницу/поликлинику для того, чтобы "закрыть" больничный.

Запуск выдачи электронных больничных запланирован на 1 апреля 2020 года.

При этом сведения о пациенте будут попадать в Фонд соцстраха и к работодателям в автоматическом порядке и гораздо быстрее. Предполагается, что электронные больничные существенным образом сократят нужду в бланках строгой отчетности.

Напомним, больничных больше не будет, медреформа дошла и до этого, готовьтесь к удару.

Как писала Politeka, врач из Киева на своем примере раскрыла ужасы медреформы.

Также Politeka сообщала, за что украинцам придется платить после медреформы.