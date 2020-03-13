Відомий в Україні дитячий лікар Євген Комаровський розвіяв черговий популярний срели батьків міф

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

Педіатр заявив, що скрип зубами не має ніякого відношення до мікробів і глистам. Він підкреслив, що скрип зубами — це вікова особливість, яка буває у багатьох дітей.

«Іноді скрипіння зубами в сні пов'язують з активним ростом, в деяких ситуаціях — з дефіцитом кальцію… Тим не менш, у цьому немає абсолютно нічого страшного і жахливого. Іноді дійсно має сенс показати дитину кваліфікованого стоматолога, щоб переконатися, що цей скрип не призводить до пошкодження зубів. Можна пропити кальцію глюконат. Але нічого іншого робити не треба: це не небезпечно, це тимчасово, це діти переростають. Порада батькам простий: не метушитися, посміхатися, загалом, не нервувати», - зазначив Комаровський.

Нагадаємо, раніше Комаровський розповів, як правильно укладати дітей спати.

Так, він зазначив, що перш, ніж відправити дитину в ліжко слід вчинити певні дії — масаж, гімнастика, купання у ванні, гігієнічні процедури, годування.

При цьому Комаровський спростував правдивість поширеної думки про «правильному» часу для того, що вкласти дитину спати. Це потрібно робити тоді, коли зручно батькам.

Раніше Комаровський розповів, що нічні страхи часто мають місце у віці трьох-восьми років і в період статевого дозрівання. Їх частота і вираженість багато в чому залежать від психологічної атмосфери в сім'ї і від елементарного здорового глузду батьків. Але при цьому вони не представляють ніякої небезпеки для здоров'я дитини

У той же час страхи на етапі відходу до сну (страх темряви, тиші, шуму вітру за вікном) вимагають шанобливого до себе ставлення.

Нагадаємо, доктор Комаровський розвінчав популярний міф: це повинен знати кожен батько.

Як повідомляла Politeka, Комаровський розповів, як познайомити малюка з дорослою їжею.

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