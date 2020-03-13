Известный в Украине детский врач Евгений Комаровский развеял очередной популярный срели родителей миф

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Педиатр заявил, что скрип зубами не имеет никакого отношения к микробам и глистам. Он подчеркнул, что скрип зубами — это возрастная особенность, которая бывает у многих детей.

«Иногда скрипение зубами во сне связывают с активным ростом, в некоторых ситуациях — с дефицитом кальция… Тем не менее в этом нет совершенно ничего страшного и ужасного. Иногда действительно имеет смысл показать ребенка квалифицированному стоматологу, дабы убедиться, что этот скрип не приводит к повреждению зубов. Можно пропить кальция глюконат. Но ничего другого делать не надо: это не опасно, это временно, дети это перерастают. Совет родителям простой: не суетиться, улыбаться, в общем, не нервничать», - отметил Комаровский.

Напомним, ранее Комаровский рассказал, как правильно укладывать детей спать.

Так, он отметил, что прежде, чем отправить ребенка в кровать следует совершить определенные действия — массаж, гимнастика, купание в ванне, гигиенические процедуры, кормление.

При этом Комаровский опроверг истинность распространенного мнения о «правильном» времени для того, что уложить ребенка спать. Єто нужно делать тогда, когда удобно родителям.

Ранее Комаровский расскзал, что ночные страхи часто имеют место в возрасте трех-восьми лет и в период полового созревания. Их частота и выраженность во многом зависят от психологической атмосферы в семье и от элементарного здравого смысла родителей. Но при этом они не представляют никакой опасности для здоровья ребенка

В то же время страхи на этапе отхода ко сну (боязнь темноты, тишины, шума ветра за окном) требуют уважительного к себе отношения.

Напомним, доктор Комаровский развенчал популярный миф: это должен знать каждый родитель.

Как сообщала Politeka, Комаровский рассказал, как познакомить малыша со взрослой пищей.

Также Politeka писала, что Комаровский рассказал, как вылечить насморк у детей: «Это может быть очень опасно».