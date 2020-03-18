Доктор Комаровський прокоментував важливий момент щодо раціону дітей

Про це він написав у своєму миктоблоге в Instagram.

«Фрукти — це самий природний продукт для людини як біологічного виду. Адже людина як біологічний вид і зародився у тропіках, де фрукти були фактично головним елементом живлення. Тому для нас це сама корисна і смачна їжа», - зазначив педіатр.

Щодо кількості фруктів, які можуть споживати діти він Комаровський зазначив, що якщо вони ростуть добре, проблем зі здоров'ям у них немає. При цьому, діти не їдять додатковий цукор. Тобто в раціоні у них немає ні цукерок, ні печива солодкого і жирного, то вони можуть їсти фрукти стільки, скільки хочуть.

«Це просто чудова харчова звичка», - підкреслив він.

Разом з тим, додав, що вживання фруктів не повинно заміняти основні прийоми їжі.

«Тим не менше звертаю вашу увагу на те, що якщо поїдання фруктів буде заважати формуванню нормального апетиту ну якщо діти перестануть їсти крупи, м'ясо, рибу, овочі, — то тоді, звичайно, знадобиться корекція раціону. Тому дотримуйтеся все ж золотої середини. Загалом, якщо між повноцінним сніданком і повноцінним обідом діти їдять без обмежень фрукти — на здоров'я. Тобто фрукти не повинні заважати дитині після цього з'їсти повноцінний обід», - підкреслив педіатр.

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