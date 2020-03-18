Доктор Комаровский прокомментировал важный момент относительно рациона детей

Об этом он написал в своем миктоблоге в Instagram.

«Фрукты — это самый естественный продукт для человека как биологического вида. Ведь человек как биологический вид и зародился в тропиках, где фрукты были фактически главным элементом питания. Поэтому для нас это самая полезная и вкусная еда», - отметил педиатр.

Относительно количества фруктов, которые могут потреблять дети он Комаровский отметил, что если они растут хорошо, проблем со здоровьем у них нет. При этом, дети не едят дополнительный сахар. То есть в рационе у них нет ни конфет, ни печенья сладкого и жирного, то они могут есть фрукты столько, сколько хотят.

«Это просто замечательная пищевая привычка», - подчеркнул он.

Вместе с тем, от добавил, что употребление фруктов не должно заменять основные приемы пищи.

«Тем не менее обращаю ваше внимание на то, что если поедание фруктов будет мешать формированию нормального аппетита — ну если дети перестанут есть крупы, мясо, рыбу, овощи, — то тогда, конечно, понадобится коррекция рациона. Поэтому придерживайтесь все же золотой середины. В общем, если между полноценным завтраком и полноценным обедом дети едят без ограничений фрукты — на здоровье. То есть фрукты не должны мешать ребенку после этого съесть полноценный обед», - подчеркнул педиатр.

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