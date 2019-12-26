Употребление фаст-фуда повышает риск развития депрессивного состояния или патологической депрессии

Об этом заявили британские ученые из городского университета Манчестера. Данный вывод был сделан на основе проведенного ими же исследования.

В исследовании ученые провели анализ 11 экспериментов, посвященных поиску связи между депрессией и употреблением пищи, которая способствует воспалительным процессам.

В целом во всех исследования приняли участие 100 тысяч человек в возрасте от 16 до 72 лет.

Каждому из участников дали специальную анкету, чтобы определить, какого рациона питания он придерживается. После этого, всем были присвоены определенные индексы воспаления, которые показывали, как много нездоровой еды употребляется в регулярном рационе.

Эксперимент показал, что поклонники фаст-фуда и другой вредной еды с большим количеством углеводов и жиров в 1,4 раза чаще страдали от депрессии или похожих симптомов. Такие риски не зависели от пола или возраста.

Чтобы уменьшить риск возникновения депрессии, ученые рекомендуют употреблять пищу с высоким содержанием клетчатых веществ и витаминами. По их мнению, фаст-фуд туда не входит.

Ученые считают, что при употреблении в пищу фаст-фуда, риск возникновения психических расстройств возрастает на 40 процентов.

Напомним, что ученные из Израиля выяснили, что невкусно приготовленная еда плохо влияет на настроение, может вызвать депрессивное состояние и даже апатию.

Также ученные предположили, что невкусная еда способна вызвать расстройство нервной системы и может быть причинной усталости. Наиболее негативно плохая еда влияет на людей, которые уже страдают различными депрессивными состояниями.

Наиболее подвержены риску женщины, которые садятся на различные моно-диеты. В результате чего организм лишается полезных веществ, которые поступают в организм с разнообразной пищей.

В свою очередь, глава психиатрической ассоциации, профессор Колумбийского Университета в Нью-Йорке Дрю Рэмси заявил, что правильное питание может снизить риск депрессии на 40%. Ученый убежден, что еда должна стать одним из главных способов профилактики и лечения большинства заболеваний мозга и психических расстройств.

Также сообщалось о трех моментах пятиразового питания, которые остаются неизвестными для простого обывателя.

Напомним, что ранее писалось о подробностях составления здорового меню.

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