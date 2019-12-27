Ученые создали уникальный алкоголь и утверждают, что через десять лет он станет здоровой альтернативой традиционному

Команда ученых под руководством профессора Дэвида Натта заявила о создании синтетического спирта Alcarelle, который позволяет опьянеть без негативных последствий, вроде интоксикации. Беспохмельный алкоголь на основе этого вещества появится в продаже в ближайшие пять лет.

Об этом пишет НОЖ со ссылкой на The Guardian. Натт начал разработку формулы беспохмельного алкоголя еще в 1983 году. Как психиатр, он часто сталкивался с людьми, которым алкоголь разрушил жизнь. После таких историй профессор и решил начать свои исследования.

«Алкоголь убивает больше людей, чем малярия, менингит, туберкулез и лихорадка денге вместе взятые», — убежден Натт.

Он сравнивает переход общества от традиционного алкоголя к синтетическому с отказом от обычных сигарет в пользу электронных. Ученый уверен, что через 10–20 лет весь Запад перейдет на беспохмельные спиртные напитки.

Скорее всего, Alcarelle будет регулироваться как пищевая добавка или ингредиент, поэтому сейчас он проходит тестирования на безопасность. Кроме того, ученые хотят избавить синтетический спирт от неприятного привкуса.

В 2010 году Натт с соавторами опубликовали экспертную шкалу вредности рекреационных наркотиков. Алкоголь занял в этом списке лидирующее место, опередив героин и крэк-кокаин. По данным ВОЗ, в 2012 году алкоголь стал причиной 5,9 % смертей в мире.

Отметим, ранее врач-диетолог Оксана Скиталинская сообщила, что украинцы мало живут, поскольку неправильно питаются.

По ее словам, украинцы едят слишком много сладостей, изделий из белой, очищенной муки, и имеют плохие привычки. К этим привычкам относят и алкоголь:

«… Украинцы употребляют очень большое количество сладостей — все супермаркеты у нас завалены сладостями. Плюс — алкоголь на праздники, которых очень много у нас отмечается. Это также и жареная пища, это и любовь к продуктам, которые содержат омега-6, жирные кислоты, которые стимулируют воспаление (соевое, подсолнечное, кукурузное масло)», — заявила врач.

Напомним о топе опасных способов борьбы с похмельем: как правильно лечиться.

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