Водителей в Украине ждет очередное нововведение - протокол о вероятном нарушении будет оформляться не только на бумаге

С 10 марта 2020 года вступил в силу Приказ Министерства внутренних дел от 06.02.2020 г. №101 "О внесении изменений в инструкцию по оформлению полицейскими материалов об административных правонарушениях в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные не в автоматическом режиме".

Приказом меняется редакция п. 1 главы II упомянутой Инструкции. В частности, положение о том, что протокол составляется в письменной форме в соответствии с требованиями ст. 254 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

При этом если есть техническая возможность, протокол составляется в электронной форме. Если же, кпри меру планшета у патрульного нет, то отсутствует и выбор.

А если технические возможности есть, электронный протокол автоматически получает, согласно Приказу, серию и номер и распечатывается "с помощью "специальных технических средств". Что это за средства, скрывается под ними обычный принтер или имеется в виду другой прибор, в Инструкции не уточняется.

В документе не указано, кому должны принадлежать "специальные технические средства". По умолчанию, полицейским. Значит, электронный протокол распечатывается на месте его составления. Однако бывают всякие ситуации. Например, средство для распечатки есть, но сломалось, а протокол составлен. И тогда может возникнуть ситуация: или водитель не получает распечатанного протокола, или электронный уничтожается и пишется бумажный заново. Есть ли у водителя или полицейских право обратиться в ближайшую точку по распечатке документов? Вопрос открыт.

Однако сам по себе электронный протокол – это плюс. Ведь в действовавшей до этого приказа редакции Инструкции такой возможности просто не было.

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