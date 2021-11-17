Не все так гладко

Hyundai Sonata всегда была верным семейным перевозчиком - ее вместимости хватило на двухнедельную поездку с ребенком.

Кожаные сиденья легко моются и выдержали испытание временем, а установка автокресла довольно проста. Sonata может похвастаться высокими оценками краш-тестов, передает "motortrend.com".

Тем не менее, по прошествии нескольких месяцев "причуды" Sonata проявляются более отчетливо. Иногда начальная задержка в ускорении вне линии может раздражать при попытке совершать быстрые маневры в пробке. И вход без ключа в нашей модели непоследователен - иногда он не реагирует, когда брелок находится рядом.

Но больше всего удивляет стоимость Sonata Limited. По цене менее 35 000 долларов Sonata стоит на несколько тысяч меньше, чем аналогично загруженный Honda Accord.

Вероятно, новый салон Sonata с верхней отделкой настолько шикарен, что может сойти за роскошный автомобиль.

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