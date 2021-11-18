Вот это да!

"Мини-Запорожец" может побить мировой рекорд - путешественник хочет провести за рулем 21 день.

"BBC News" в Инстаграм сообщает, что владелец "Мини-Запорожца" Алекс Орчин запланировал путешествие на мини-автомобиле по Великобритании продолжительностью в 21 день.

Мужчина планирует преодолееть 1400 км на самом маленьком автомобиле в мире - Peel P50. Алекс решился на это ради благотворительности - в его планах собрать деньги для BBC Children in Need.

Известно, что авто имеет длину всего 137 см, ширина 104 см и высоту 120 см.

Peel P50 впервые были изготовлены на острове Мэн в 1960-х годах и имеют максимальную скорость 35 миль в час.

Путешествие займет ориентировочно две-три недели.

"Путешествовать- это хорошо, но ноги куда он денет?! В этой коробочке не повернуться!", "Сомневаюсь, я！Не поместится", "У меня болит шея от одного взгляда на нее", "Он высокий и как он там поместился?!", "Мне очень понравилась такая машина! Я сделаю себе еще меньше и побью его рекорд", "Он слишком высок для такого маленького пространства! Хотя для благого дела...", Книга рекордов Гинесса, какая милая эта машина", - пишут пользователи сети.

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