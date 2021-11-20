ЗАЗ-968А изменился до неузнаваемости - автолюбители шутя предполагают, что Porsche могли "позаимствовать" внешний вид у Запорожца.

Так, в Инстаграм-паблике "zazmyzaz" появилась фотография ЗАЗ-968А с ходовой и двигателем 2.0 от BMW 520 E-34.

Тюнинг был произведен в ателье «Сделан в гараже». Бирюзовый ЗАЗ-968А "Запорожец" с массивным кузовом впечатляет с первого взгляда.

"Не едет а летит сразу с таким фаршом и весом это пушка", "Порше с нашего заз скопировали", "это нечто", - восхищаются тюнингом авто пользователи сети.

Отметим, что автомобиль ЗАЗ-968А – это глубокая модернизация первого «ушастого» Запорожца ЗАЗ-966.

Внешне его легко отличить по другому оформлению передка, другим поворотникам и габаритным огням. Однако сохранились главные фамильные черты – «уши»-воздухозаборники и стильные круглые фонари.

Напомним, британский "Запорожец" в шаге от мирового рекорда, фото малыша: "за рулем 21 день".

Ранее Politeka сообщала, что Volkswagen Passat 2022 кардинально изменился: как будет выглядеть обновленный седан.

Также Politeka писала, что названы самые дешевые внедорожники 2021 года: есть полный привод.