ЗАЗ-968А изменился до неузнаваемости - автолюбители шутя предполагают, что Porsche могли "позаимствовать" внешний вид у Запорожца.
Так, в Инстаграм-паблике "zazmyzaz" появилась фотография ЗАЗ-968А с ходовой и двигателем 2.0 от BMW 520 E-34.
Тюнинг был произведен в ателье «Сделан в гараже». Бирюзовый ЗАЗ-968А "Запорожец" с массивным кузовом впечатляет с первого взгляда.
"Не едет а летит сразу с таким фаршом и весом это пушка", "Порше с нашего заз скопировали", "это нечто", - восхищаются тюнингом авто пользователи сети.
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Отметим, что автомобиль ЗАЗ-968А – это глубокая модернизация первого «ушастого» Запорожца ЗАЗ-966.
Внешне его легко отличить по другому оформлению передка, другим поворотникам и габаритным огням. Однако сохранились главные фамильные черты – «уши»-воздухозаборники и стильные круглые фонари.
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