Hyundai Tucson 2022 года имеет смелый новый дизайн, который, похоже, призван "встряхнуть" рынок компактных внедорожников.

Hyundai Tucson 2022 года начального уровня оснащен более традиционным 2,5-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем, общим с седаном семейства Sonata, но будут предложены гибрид и подключаемый гибрид, оба с использованием 1,6-литрового четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом, дополненного электродвигателем, передает "caranddriver.com".

Все модели новой линейки Hyundai Tucson 2022 года достаточно хорошо оснащены, и Tucson является одним из самых стильных вариантов в своем сегменте. Он идет лицом к лицу с несколькими сильными конкурентами, такими как Honda CR-V, Mazda CX-5, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan.

Hyundai Tucson 2022 года будет оснащен 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель будет стандартным и будет поставляться с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и передним или полным приводом. 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом будет "питать" гибридные и подключаемые гибридные модели.

Более мощные гибридные и подключаемые гибридные модели чувствуют себя быстрее, но не ожидайте ускорения Toyota RAV4 Prime от любой из них. Хотя Hyundai Tucson 2022 года не является спортивным автомобилем, его управляемость уверенная, рулевое управление достаточно четкое, а езда приятная.

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