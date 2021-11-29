Новый Fiat 500 получил свою 19-ю награду в Бельгии как “Лучший автомобиль 2021 года” в категории малогабаритных электромобилей.

Об этом сообщает "media.stellantis.com".

За эту номинацию Fiat 500 проголосовали читатели Le Moniteur Automobile, одного из самых важных автомобильных СМИ в Бельгии.

Эта награда отражает предпочтения его читателей, которые проголосовали за культовую модель Fiat 500.

Судьи высоко оценили культовый дизайн модели, а также широкий выбор предлагаемых стилей кузова (хэтчбек, кабриолет и 3+1), подтвердив, что Fiat 500 является настоящим объектом желания.

Награда добавляет к многочисленным трофеям, полученным Fiat 500; к ним уже относятся “Зеленый автомобиль” на французской автомобильной премии 2020 года и “Автомобиль года за рулем” и "Лучший маленький электромобиль".

Помимо этих престижных международных наград, он также получил награду “Лучший дизайн 2020” от немецкого журнала Auto Motor und Sport и “Лучшая концепция дизайна” на престижной международной премии Red Dot Design Awards.

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