Японская компания не единственная, кто производит автомобиль для этого класса кроссоверов. Тем не менее, конкурентов Mazda CX-30 2022 года будет не слишком много. В качестве возможных доступных альтернатив вероятно подходит Nissan Rogue Sport, передает "kfz10.de".
Mazda CX-30 поставляется с привлекательной передней решеткой. Интерьер выполнен из высококачественных материалов. Тем не менее, Mazda CX-30 не будет премиальным автомобилем в 2022 году.
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С другой стороны, компания не известна широким выбором двигателей. Но есть подходящие силовые агрегаты для нужд владельцев Mazda CX-30 2022 года.
Шестиступенчатая автоматическая коробка передач и передний привод являются стандартными конфигурациями Mazda CX-30, в то время как вы можете обновить привод с помощью AWD.
Базовая версия Mazda CX-30 2022 года остается неизменной. Внутри изюминкой является большой 8,8-дюймовый дисплей в качестве центра информационно-развлекательного центра Mazda Connect.
Даже адаптивный круиз-контроль в авто есть. Пакет Select оценивает предложение с помощью двухзонного автоматического кондиционера, который, как правило, является базовым вариантом.
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