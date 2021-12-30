Mazda CX-30 2022 года - это совершенно новая модель, расположенная между малолитражной CX-3 и компактной CX-5.

Японская компания не единственная, кто производит автомобиль для этого класса кроссоверов. Тем не менее, конкурентов Mazda CX-30 2022 года будет не слишком много. В качестве возможных доступных альтернатив вероятно подходит Nissan Rogue Sport, передает "kfz10.de".

Mazda CX-30 поставляется с привлекательной передней решеткой. Интерьер выполнен из высококачественных материалов. Тем не менее, Mazda CX-30 не будет премиальным автомобилем в 2022 году.

Технология SkyActiv использует передовые системы для сокращения выхлопных газов.

С другой стороны, компания не известна широким выбором двигателей. Но есть подходящие силовые агрегаты для нужд владельцев Mazda CX-30 2022 года.

Шестиступенчатая автоматическая коробка передач и передний привод являются стандартными конфигурациями Mazda CX-30, в то время как вы можете обновить привод с помощью AWD.

Базовая версия Mazda CX-30 2022 года остается неизменной. Внутри изюминкой является большой 8,8-дюймовый дисплей в качестве центра информационно-развлекательного центра Mazda Connect.

Даже адаптивный круиз-контроль в авто есть. Пакет Select оценивает предложение с помощью двухзонного автоматического кондиционера, который, как правило, является базовым вариантом.

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