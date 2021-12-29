Nissan Qashqai Sport будет полностью обновлен для 2022 года, с более четким дизайном и современным интерьером, передает "kfz10.de".
Nissan еще не опубликовал информацию о ценах или комплектации для модели 2022 года, но мы ожидаем, что S, SV и SL будут обновлены.
Цены Nissan Qashqai также должны оставаться относительно доступными, а базовая модель начинается примерно с 25 000 евро.
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Nissan Qashqai предложит покупателям выбор между передним или полным приводом. И в дополнение к своему новому внешнему виду имеет модернизированный салон с обновленной информационно-развлекательной технологией.
Nissan Qashqai Sport, скорее всего, продолжит использовать четырехцилиндровый двигатель с бензиновым двигателем в 2022 году.
Мы ожидаем, что Nissan Qashqai будет сочетать этот двигатель исключительно с бесступенчатой автоматической коробкой передач (вариатором), но предоставит покупателям возможность переднего или полного привода.
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