Несправности в работе климатической системы не только вызывают охлаждение салона, но также приводят к запотеванию стекол, что существенно ухудшает видимость на дороге. Важно отметить, что игнорирование этих проблем может привести к необходимости проведения дорогостоящих ремонтных работ, пишет Хайзер.

Одной из распространенных неисправностей является неполадка в работе заслонок, контролирующих направление и температуру потока воздуха в салоне.

Такие заслонки, изготовленные из пластмассы, подвержены износу и загрязнению. После длительного использования без салонного фильтра они могут закиснуть, слететь с направляющих или даже поломаться. Использование компьютерной диагностики для проверки работоспособности заслонок помогает выявить и устранить подобные неисправности.

Второй распространенной проблемой может стать выход из строя внутрисалонного вентилятора, что приводит к отсутствию циркуляции воздуха в салоне.

Отсутствие характерного шума вентилятора может служить признаком этой неисправности. Кроме того, блок управления климатом или контроллер обдува также могут выйти из строя, что приводит к ограничению функций вентилятора. Замена или ремонт соответствующих компонентов поможет решить эту проблему.

Дополнительно, сбои в работе климатической установки могут быть связаны с неисправностью датчика температуры воздуха в салоне.

Эта проблема часто возникает в системах с автоматическим управлением, и ее решение включает в себя замену датчика.

Однако не только электронные компоненты подвержены поломкам.

Засорение радиатора печки может вызвать снижение температуры в салоне. Хлопья осадка, образующиеся в системе охлаждения из-за химических реакций, могут забивать каналы радиатора, уменьшая эффективность обогрева. Регулярное обслуживание и чистка радиатора от мусора помогут избежать подобных проблем.

Наконец, неисправный термостат может стать причиной холодного воздуха в салоне и плохого прогрева двигателя.

Термостат, оставшийся в открытом состоянии, может задерживать прогрев антифриза, что влияет на эффективность обогрева салона и двигателя. Проверка термостата во время прогрева мотора позволяет выявить данную неисправность.

В итоге, регулярное техническое обслуживание и оперативное устранение обнаруженных проблем в системе обогрева автомобиля помогут сохранить комфортные условия в салоне и избежать серьезных последствий для автомобиля в зимний период.