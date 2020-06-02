13 травня ц.р. російський «куратор» України Дмитро Козак здійснив бліц-візит до Берліна. Під час нього він, як повідомлялося, провів конструктивні консультації з помічниками канцлерки Ангели Меркель. За його словами, під час них «сторони досягли порозуміння щодо подальших спільних кроків по врегулюванню ситуації на Донбасі».

В Україні вояж Козака був сприйнятий тоді дуже неоднозначно. Лунали діаметрально протилежні оцінки, - від епітетів на кшалт повної зради інтересів Києва до суто рутинної події, про яку заздалегідь було відомо в Києві, і на яку не варто особливо звертати уваги.

Водночас, вже в день оголошення про відвідання високопоставленим представником Путіна Німеччини було зрозуміло, що українська дипломатія має знайти належну відповідь тій непересічній події. А вона була дійсно такою, адже не кожного дня в Європі приймають російських підсанкційних топ-чиновників, наближених до самого Путіна.

Відповідь не забарилась. Сьогодні відбувся робочий візит Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Німеччини.

По гарячих слідах варто звернути увагу на декілька суттєвих деталей, які стосуються цього візиту.

Перше. Це повноцінний робочий візит, під час якого українська делегація проводить переговори з усіма ключовими гравцями, від яких залежить вироблення позиції ФРН щодо України в цілому та українсько-російського конфлікту зокрема. І то відбувся він в момент, коли ФРН завершує підготовку до головування в Раді ЄС у другій половині цього року.

Друге. Порядок денний переговорів широкий, як мабуть ніколи раніше, принаймні за останні 6 років, з початку агресії Росії проти України, так точно. Підтримка Німеччиною європейської та євроатлантичної інтеграції України, деокупація ОРДЛО і Кримського півострова, історичні питання, реформи, торгівля та інвестиції - це неповний перелік того, про що йшлося в Берліні.

Третє. Про зміст переговорів представникам ЗМІ повідомили особисто міністри закордонних справ України та Німеччини. При цьому, судячи по їхньому настрою під час прес-конференції, обидва вони, і Дмитро Кулеба, і Гайко Маас, залишилися цілком задоволеними один одним. Відчувалося, що між ними відбулася позитивна хімія, яка дозволить вибудовувати продуктивні робочі відносини, так необхідні Україні в момент великих змін, напередодні яких стоїть Росія.

Ну і вишенька на торті. Німецький міністр публічно наголосив на тому, що з моменту початку карантину українська делегація стала першою, яку прийняли в Берліні. У цьому зв‘язку виникає логічне запитання. Так в якості кого літав в Берлін Дмитро Козак? Думаю, російським пропагандистам буде непросто пояснити своїм громадянам озвучене сьогодні Гайко Мааса повідомлення Кремлю.

А українським дипломатам залишається лиш поаплодувати. Адже цей візит є не лише свідченням серйозних перспектив у відносинах з ФРН, а й повертає нарешті належну роль Українській дипломатичній службі в переговорах щодо врегулювання кризи, яка виникла у зв‘язку з агресією Росії проти України.

Вадим Трюхан, дипломат