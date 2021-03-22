В украинских политических кругах уже неоднократно поднималась тема начала подготовки президентской предвыборной кампании.

Об этом рассказал в своем блоге политолог Тарас Загородний.

«Уже было объявлено, что Зеленский собирается идти на второй срок», - констатирует эксперт. Так, члены партии «Слуга народа» неоднократно делали намеки на то, что по просьбе общественности повлияют на действующего президента Украины остаться у власти еще на один срок.

«У нас любой президент, который обещает, что пойдет только на один срок, вдруг обнаруживает, что народ не может без него обойтись. И у него просыпается огромное желание пойти на второй срок», - иронично замечает Загородний. Тем не менее, воплотить этот план пока удавалось лишь одному президенту, Леониду Кучме, президентство других же заканчивалось или досрочными выборами, или бегством из страны, или просто низкими рейтингами.

По мнению Загороднего, тот факт, что предвыборная кампания «Слуги народа» уже началась, бесспорен. Во-первых, о втором сроке говорилось на последнем съезде партии, во-вторых, создан Совет регионов, в-третьих, активно открываются приемные, в-четвертых, недавнее заявление президента продолжать борьбу с украинским олигархатом. «В принципе, у нас каждый президент идет на избирательную кампанию с такими лозунгами», - снова иронизирует эксперт.

Другой вопрос - перейдет ли президентская предвыборная компания в открытую форму? Загородний отмечает, что всему свое время, ведь об этом говорит активность партии, следовательно, стоит только ставить вопрос «когда».

Социологи, как сообщает эксперт, пока не видят лидера оппозиции, который бы мог составить конкуренцию нынешнему президенту Украины. В таком случае Владимир Зеленский вполне может остаться в руководстве государства на второй срок.

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