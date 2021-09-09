Глава политической партии “Рідна країна” Николай Томенко в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской рассказал, нужен ли в Украине закон об олигархах.
Николай Томенко отметил, что закон об олигархах в Украине не работает.
"Этот закон — это публицистика. Он не работает. Я говорю, что закон будет направлен на то, чтобы просто заставить олигархов поделиться медиаресурсом. То есть, он не ломает олигархию, он только находит политико-правовой или какой путь, как забрать часть каналов в олигархов. То есть, он не решает вопрос. Но все равно, как и в истории с депутатской неприкосновенностью — пообещали, ее надо отменять. Даже в урезанной форме. Так же и с олигархами. Их надо ограничивать — ограничивайте. Пусть хоть плохонький закон, но хоть начать эту борьбу", - сказал Томенко.
По его словам, не может быть у одного человека 10 каналов, и нигде в мире такого нет, поскольку это ущемляет свободу слова.
"Эта осень будет этой борьбы за так называемый закон об олигархах. И эта борьба будет определять дальнейшей тренд", - добавил политик.
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Как сообщала Politeka, Томенко заявил, что у нас олигархи, когда договариваются то делать, они в основном где-то на яхтах собираются.
Также Politeka сообщала, что Вовк отметил, что у нас каждая власть находится на растяжке между двумя центрами влияния.