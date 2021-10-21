Здається ж люди, все у них людське,

Але душа ще з дерева не злізла.

Л.Костенко

Первой жертвой несправедливости всегда бывает правда, истина. Дежурные фразы президента о демократии, забота о людях подменяются мифами, видосиками, манипуляцией, маниловщиной и хлестановщиной.

Слушаешь зеленую команду и горе-слуг: Гетьманцева, Стефанчука, Корниенко, Безуглую и других АраХамов, что они говорят и делают, понимаем, что эти люди мыслят по детски, у них другая шкала ценностей, они представители разных цивилизаций по своей социальной и культурной, нравственной природе. В этих речах сплошная ложь они живут в другом мире, нарушая все Законы, даже Конституцию Украины. Этих людей интересуют деньги и только деньги, чистоганом, желательно в долларах и конвертах и чем больше, тем теплее.

В стране происходит своеобразный абсолютизм, абсолютная диктатура одной личности. А это ведет к деспотизму, что несовместимо с политической свободой, демократией и правами личности.

Президент решил, что только он, с помощью тормозных колодок, которыми является СНБО, будет определять, что справедливо, а что нет. Через этот раствор цементируются все Законы, решения, назначения, наказания, возвышения, увольнения, Так возникают противоречия и загоняются вглубь, но не решаются, конституционные права и свободы украинского народа. Сладкое ослепление власти, эйфория разрушают страну, разрушают экономику, науку, культуру, медицину, образование, права человека. Руками Д.Гетьманцева, настоящего инквизитора, уничтожается малый и средний бизнес, экономика страны.

Патриотическая лава "Революции достоинства" остужается равнодушием президента и его "Слугами".

Но придет время и история предъявит этим людям свои векселя к оплате. В истории нередки случаи ослепления целого народа. Но затемнение не может быть долгим. Все проходит. Увы! Нельзя "Слугам" жить обманом, оставляя страну и людей без цели и надежды, где царствует хаос, горе, страх, бедность, где все обильно, кроме счастья. Все льнет туда, где боль и нищета. Поэтому украинский народ еще долго будет оглядываться назад, искать ответ восхождения В.Зеленского на престол. И что из этого получилось? Придет время и все, что совершает "Зеленая власть", президент окажется в ловушке истории.

У нас такие за спиной встают проблемы, такие страшные могилы за спиной, что стыдно, бездушно, равнодушно президенту давать людям порочную надежду и обещания, которые тут же исчезают, как сон, как утренний туман. Беззаконие в стране стало едва ли не обычными атрибутами власти. Понимает ли "Зеленая команда", что жизнь людей без настоящего, без надежды, веры - это жизнь в духовной пустоте.

Отсутствие, господа АраХамы, гетьманцевы, безуглые, стефанчуки, корниенки, гармонии между политикой и моралью всегда приводит к беде.

І тільки люди зморщили чоло:

Не може бути, щоб таке було.

Ліна Костенко

Украинский журналист Павел Ильюша





