В своїй хаті своя і правда,

І сила, і воля.

Т.Шевченко

Древняя мудрость говорит, что у народа, который забывает свое прошлое, нет будущего.

Украина оказалась в «братских» отношениях с Россией, была ограблена исторически. Официальные историки Российской империи, оправдывая ее экспансию в Украину, отобрали у украинцев ранние этапы их национальной истории. Они украли у нас не только историю, но и часть имени, назвавшись Русью.

Древнеукраинское государство Киевская Русь была провозглашена первым русским государством, украинцы оказались без рода и племени на якобы русских землях. Украинским властям и историкам нужно широко проводить популяризацию исторических знаний в Украине и за ее пределами, особенно о прошлом Украины, ведь историческую правду нельзя скрыть.

Известны четыре этапа государственного строительства в украинской истории: Киевская Русь, казацкое государство, Украинская народная республика и современная независимая Украина. Первое украинское государство Русь, со столицей в княжеском Киеве, развивалось одновременно с Францией, Германией и другими государствами. Но периодически утрачивала свою государственность.

В 1240 г. под нашествием монголов пал княжеский Киев, это символизировало гибель первого украинского государства. Позже Украина была захвачена Литвой, Польшей и Венгрией. 1764 г. Украина оказалась в составе Московского царства, которое упразднило казацкое государство – Гетманщину. Во время русской революции 1917 г. украинская государственность снова возродилась, но была уничтожена русскими большевиками.

Разные кочевые народы на протяжении тысячелетий волнами разбивались об украинские земли. Только за последние три тысячелетия известно 12 крупных нашествий агрессивных кочевников, прокатившихся через юг Украины: киммерийцы, скифы, сарматы, гунны, болгары, авары, хазары, печенеги, половцы, тюрки, монголы, татары.

Украина исполняла роль своеобразного щита, защищавшего Европу от агрессивной степи вплоть до ХVІІ – XVIII ст. В настоящее время Украина в четвертый раз борется с российской агрессией за свою независимость. Полгода идет кровопролитная русско-украинская война. Враг направляет войну на тотальное уничтожение украинства.

Происходящее сегодня на нашей земле похоже на дикое средневековье. Война существенно изменила нашу жизнь. В непростой ситуации оказалась культура, экономика, школа, высшее образование, наука. Российский рашизм агрессивен и опасен, он планирует уничтожить Украину, украинский народ, разрушить западную демократическую цивилизацию, изменить мировой прядь и установить мировой контроль над Европой и Миром. Разделить миры на сферы влияния. Украинский народ уверен, что победит. Мы в это верим! Иначе, зачем жить!

Тож зрозумійте слово

того болю.

Д.Павличко.

Украинский Журналист Павел Ильюша