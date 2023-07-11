Твій біль беру на себе

Печаль твоя в мені.

Л.Костенко

Украина и украинский народ во время российской агрессии проходят через тяжкие испытания. Российская агрессия – это системное явление внешней политики российского экспансионизма.

Однако, остановившись на полпути, можно потерять страну. При достижении успеха в наступлении украинской армии, освобождении своей земли не следует рассуждать о перемирии. Нас хотят втянуть в постоянный переговорный процесс, не беря на себя никаких обязательств. Врага надо и дальше преследовать. Надо быть реалистами: пака враг уничтожает наши города и сёла, мирных людей, мы никогда не будем в безопасности. Сегодня ситуация меняется и российская агрессия и экспансионизм наталкиваются на всё большее сопротивление Украины и её народа. Нашей власти надо помнить уроки истории, мудрость Моисея и Мао: Никогда не останавливайтесь на половине пути.

Мудрость разгрома врага стара, как Библия, возможно, первым кто применил её на практике, был Моисей, познавший эту истину от самого Бога. К сожалению, следует помнить, что в стране работают и действуют агенты Кремля, которые подыгрывают и подпевают агрессору. Единственное наше оружие с такими людьми – это бдительность. Нет ничего страшнее неожиданности и непредсказуемости. Вот почему российская пропаганда так пугает свой народ контрнаступлением украинской армии. Они не знают, когда это случится. Это оказывает на врага определённое влияние и ведёт к непредсказуемому поведению. А когда враг в таком состоянии, тогда можно без труда его устрашить.

Никто не знает, что случится завтра. Что день грядущий нам готовит? Жизнь умнее нас. А что же наша власть? Отход от своих обещаний, коррупция, мелкие чиновники у власти – сказались на все стороны жизни. Именно поэтому в стране произошли глубинные процессы всех деформаций, злоупотребления властью. Своей кадровой политикой, реформами, налогами, тарифами «обманчивой прелести» власть пытается загнать людей в счастливое будущее, путём болезненных преобразований. Жаль, что власть не укутывает перемены, реформы в привычные одежды прошлого, когда разрушается привычное, то на его месте образуется пустота, люди испытывают страх перед хаосом. Смешно, не правда ли? Но люди справедливости хотят. Вы обещали! В политике «Слуг народа» больше лжи, чем истины. Ложь делают, фабрикуют, создают, а истину фабриковать не надо, её надо защищать. Для истины нужен свет, ложь ищет темноту, закрытость, секретность. Чем больше от света прячется истина, тем больше возможностей для злоупотреблений, коррупции, предательства. Легче всего уйти от ответа, сославшись на войну, и это, наверное, будет правильно. Но только тем, лежащим в могилах, что сказать? Господа «зелёная власть, ермаки, третьяки, стефанчуки, гетьманцевы, подоляки и другие арохамы прислушайтесь к веяниям времени. Если мы живём во время войны, бурных потрясений и трудностей, страха, смерти, то власть после войны получит тот, кто проповедует справедливость, широкий спектр демократических шагов и свобод, кто с оружием в руках освобождал страну от российского агрессора.

Ибо люди тешат себя видимым, а не тем, что существует на самом деле. Только воинам – патриотам посильна эта задача, дать благодательный свет и тепло, надежду для народа. Новый человек, новый тип общественного деятеля, политика рождается на полях сражения с российской агрессией.

Що крім страждання?

Крім страждання що?

Л.Костенко

Журналист Павел Ильюша