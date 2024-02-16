Лидер общественного движения «Рідна країна» Николай Томенко заявил, что украинцы всегда создавали сильные общины, децентрализация это закрепила, а на войне это проявилось больше всего, россияне этого не ожидали.

Об этом он рассказал в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

«Кто взял на себя ответственность? Люди. По защите. Громады. Они. Да, опираясь на воинские части, на их арсеналы. Кто же зарыл эти окопы под Киевом, помните? Под Черниговом, Сумами? Кто сделал эту логистику через леса, когда они соляры лишились и бросали те танки? Это был один из тех факторов, который точно не учел оккупант во время полномасштабного нападения, что у нас настолько уровень уже самоорганизации на местах, настолько уже люди не ждут отмашки сверху, а сами организуются на уровне обычной громады. Вот для них просто был шок и очень неприятная оплеуха», - рассуждает Алексей Буряченко.

По словам гостя программы, на самом деле это для нас, украинцев, традиционная история, даже не столько связанная с тем, что один этап реформы прошел или два. Как он рассказывает, Костомаров, Максимович и многие наши интеллектуалы пытались объяснить, что украинцы - это отдельная нация, они не русские, и базовой характеристикой для этого они взяли громаду и общину.

«Громада в Украине – это добровольное объединение свободных людей, которые зашли в эту общину с собственной землей, собственностью и тому подобное для того, чтобы координировать свои действия, и выбирают своего руководителя первого среди равных. А община – это централизованная структура, авторизованная, где один начальник, все дураки, условно говоря, где коллективная собственность и т.д. Поэтому это гражданское мышление историческое, и реформа децентрализации зафиксировала этот момент. Война действительно это показала», – объясняет Николай Томенко.

Как отмечает ведущий программы, в этом плане можно вспомнить Донбасс 2014 года, тогда еще реформа не прошла, много было советщины, они ориентировались на москву во многом. И констатирует он, как мы увидели, история с громадами там так не сработала, они это не отрефлексировали должным образом, а в Чернигове, Сумах, Киеве мы увидели совсем другую историю.

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