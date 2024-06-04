Трамп! Трамп? Трамп…

За последнее время у меня было много бесед на тему событий вокруг Дональда Трампа. Суть главная – подобное происходит первый раз в истории США.

Еще момент тоже важно отметить. У нас априори считается, что правительство право. Да, его у нас много критикуют, часто в чем-то обвиняют, но те люди, кто был наказан нашей системой, становятся у нас как бы «бракованными». То есть, когда за человеком есть большое преступление, то банки не открывают ему счета, его не принимают в различные клубы и так далее. Такой человек «вылетает из общества». Исключение только если это какой-то бандит, репер или байкер. У них свое отношение к этому всему, свое восприятие. У других же людей просто нет пути назад. Даже если это не политик, а заурядный грузчик или уборщик, то их уже даже на работу брать не будут. А даже если вдруг и возьмут, то будет стыд и этот стыд навсегда останется с этими людьми.

Сейчас бывший президент США Трамп стал преступником. Но, несмотря на это, к нему многие по-прежнему хорошо относятся, считают, что он заслужил баллотироваться в президенты, полагают, что это все – политическое дело против него и тому подобное. Такие подходы – один из важнейших факторов, который переводит американское общество в другое сознание. В сознание того, что когда кто-то отсидел в тюрьме или может туда попасть – это совсем не значит, что он будет «бракован» навсегда. И, мол, это уже не значит, что ситуация постыдная или какая-то позорная. То есть, человек может быть президентом и быть «бракованным». Он может быть во власти на любом уровне и быть «бракованным». Думаю, что подобные вещи свидетельствуют о громадных изменениях в американском обществе.

Какое влияние ситуация с Трампом будет иметь на президентские выборы? Многие наши специалисты-аналитики говорят, что по тем обвинениям, которые выдвинуты против Трампа, в тюрьму не сажают. Если уже какой-то рецидивист обвиняется в громких преступлениях и так далее – это другое дело. Поэтому, как говорят у нас, за те обвинения, которые были выдвинуты против Трампа, его сажать не будут. Да, может быть домашний арест, какие-то аналогичные наказания в виде штрафов и так далее. Но, в принципе, его в тюрьму не посадят.

Те избиратели, кто были за Трампа, за него так и остаются. Они хорошо понимали, что такое будет. И они, кстати, думают, что Трамп в результате этого всего стал только более важен и силен. Все потому, что, мол, это дело – несправедливое и политически натянутое. А те избиратели, кто были против Трампа, тоже прекрасно знали, что его признают виновным, были готовы к тому, что именно так и произойдет. И они как были против него, так и остаются против него. Я не думаю, что есть какие-то люди (если они и есть, то таких точно очень мало), которые из-за того, что произошло с Трампом, поменяли свое мнение о нем.

Мое мнение и мнение очень многих экспертов – все это ничего не поменяет и не повлияет на результат президентских выборов. Выборы какими должны быть и какими будут – такими они и будут.

Конечно же, Трамп будет пользоваться этой ситуацией, что, мол, все это – несправедливо и политически мотивировано. Естественно, если он станет президентом, то сможет или сам себя простить, или же убедить Департамент юстиции США все дела против него остановить.

Многие считают, что дело тут по большей мере политическое. Есть немало преступлений, за которые человек реально должен нести самую суровую ответственность. Тут же все то, что происходило с Трампом и вокруг Трампа (даже с его непосредственным участием или с его прямой подачи) можно, как у нас многие говорят, больше считать хулиганством, нежели серьезным преступлением.

Ничего это не поменяет, по сути. Но, в нашем обществе наблюдается движение в направлении, что, мол, если человек даже отсидел в тюрьме и его признали в чем-то виновным, то это совсем не значит, что он пожизненно «бракован». В других странах человек после сложных ситуаций как-то мог себя восстановить и внедриться обратно в общество. У нас же было всегда так, что когда человек оказывался «бракованным», он никогда уже в общество войти не мог. Для него были сразу и однозначно закрыты все дороги и двери. Сейчас это начинает меняться. Особенно поменяется, если Трамп станет президентом. Я не думаю, что он им станет, но и не буду сильно удивлен, если именно так произойдет. У Трампа на сегодня процентов 40 – 45 шансы, но все может случиться.

Резюмирую. Это – впервые в истории США, когда быть преступником становится популярно и не стыдно. Исторически у нас всегда было иначе. Единственное, где это нормально воспринималось – мир криминала, реперов, байкеров. Во всем остальном, если у тебя криминальная история, тебя общество исключало и выбрасывало. С Трампом и его «историей» все радикально меняется. Это никак не повлияет на президентские выборы, а, возможно, сделает Трампа еще более популярным. Негатива у него не будет от этой ситуации. Не думаю, что Трамп выиграет эти выборы в США. Считаю, что у демократов больше шансов все равно.

Юрий Ванетик, адвокат, политический стратег и член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США)