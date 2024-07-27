Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что в визите Кулебы в Китай нет ничего сверхъестественного, очевидно, китайцы попросили американцев об этом сами.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«И из-за того, что Дмитрий Кулеба съездил в Китай, огромное количество вопросов почему-то мне задавали разные журналисты: «Теперь будет мир у нас? Или не у нас? Или у них? Или не мир?». И придется мне сейчас на все эти вопросы вам сразу и ответить. Ну, конечно, не надо ожидать от этого небольшого визита больших прямых последствий. Никто не сказал, что это был визит с целью установить мир между россией и Украиной», - отмечает Михаил Шейтельман.

По его мнению, этот визит был по просьбе американцев, потому что сразу же выступил представитель Госдепа США Мэтью Миллер, что Китай должен услышать от Украины об убытках из-за агрессивной войны россии, что Китай помогает россии, что надо признать, кто агрессор и кто жертва и так далее.

Так что, утверждает эксперт, Кулебу фактически отправили американцы, но их попросили сами китайцы. Выходит так, констатирует он, что вот на третий год войны китайцы наконец-таки решили узнать, что у нас тут вообще происходит, что за война такая.

«Вот и вся интрига, не надо тут искать слона, не надо искать тут черную кошку. Не надо искать тут какое-то двойное дно, что сейчас нас сдадут Китаю, что Китай сейчас договорится с россией. Не договорится. Не договорится Китай с россией, никто сейчас не договорится ни о чем с россией», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

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