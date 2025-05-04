Я бы сказал, что тема коррупции – универсальная тема. И сейчас она важна как для США, так и для Украины потому, что у нас постоянно идут разговоры о том, что коррупция никуда не исчезает. Есть выражение: «War profiteering». «Заработки на войне», само собою, могут быть не только неэтичными, но и противозаконными. И вот тут появляются довольно интересные взгляды на коррупцию.

Во-первых, культура в нашем мире формирует такие условия, при которых то, что считается коррупцией, к примеру, в США, далеко не всегда является ею в других культурах и странах. И коррупция не всегда по своей природе является чем-то токсичным либо крайне постыдным. Да, это нарушение определенных процессов, конечно же. Но то, что делает коррупцию проблемной и крайне токсичной – это люди, которые не знают меры и границ. Это часто те, к кому есть публичное доверие. И вот они злоупотребляют этим доверием до предела и выходят за пределы. Это уже не культурный вопрос, а дефект человеческого качества.

На Западе мы тоже не безгрешны. В США, как говорят некоторые аналитики, существует «нечестная честная коррупция». Это может прозвучать странно, но суть тут в том, что мы обходим коррупцию законными методами – через пустые процедуры, которые по своей сути все равно мотивируют людей деньгами, а не справедливостью или чувством миссии, под которую они подписываются.

Оправдание коррупции какими-то правилами или «лазейками» не означает, что ее нет. Законы не делают людей моральными. Моральными людей делает общество, его нормы и правила, а не то, попался ли кто-то на чем-то или нет. И в этом, я считаю, ошибка Запада. Она, собственно, в том, что мы не всегда понимаем, что есть «коррупция» по сути. Например, есть у нас Foreign Corrupt Practices Act – закон, запрещающий американским компаниям подкупать иностранных чиновников. Закон этот, конечно, был принят с благими намерениями, но когда его применяют на практике, то он убивает конкуренцию и даже законную, моральную деятельность западных компаний. Поэтому, такие вещи не всегда до конца продуманы.

Мы хотим исправить что-то, хотим добра, но не всегда понимаем, как это работает в реальном мире. Подход США к Украине, я думаю, несколько примитивен. Да, конечно же, важно проводить аудит, проверки, важно понимать, что было сделано правильно, что – нет и как это исправить. Важно осознать ответственность, а не рисовать мир в черно-белых тонах, где Запад – это все хорошие и правильные, где есть Rule of Law, а все остальные – марионетки серых кардиналов. Все сводить к теориям заговора – тоже ошибка.

Прозвучит дерзко, возможно, но я не считаю, что то, что мы называем «коррупцией» – это нечто, что нужно полностью искоренять. Это то, чем нужно уметь управлять: людьми, которые не всегда уравновешены или же рациональны. Люди – это люди. Все равно они будут преследовать собственные интересы на протяжении всей своей жизни. Такова людская природа. Поэтому, когда интерес мотивирован деньгами, то это – одно. А вот когда на Западе интерес может быть мотивирован предрассудками, то, честно говоря, я уж и не знаю, что здесь хуже – подкупленный судья или судья, который не подкуплен, но поддается расизму, своим крайним эмоциям, злости, ненависти, необоснованным чувствам и, в итоге, предвзятости. Не знаю, какой из беспределов тут хуже. Беспредел, основанный на деньгах, он хоть и аморален, но поддается оценке. А беспредел эмоциональный, основанный на злости и ненависти, я считаю, гораздо опаснее. Это даже не беспредел идеологии, а беспредел людских чувств.

К большому сожалению, Запад от этого всего страдает, но не осознает этого. Поэтому, когда мы осуждаем страны третьего мира или же другие культуры, то мы должны сначала посмотреть в зеркало на себя.

Нет, это не критика Америки, Украины, Европы, Африки или Азии. Это реальный взгляд на то, что проблема коррупции – многогранна. Она не решается только законами или запретами. Это – фактор! Коррупция решается взаимопониманием и людьми, которые стоят перед ответственностью и четко осознают эту ответственность. Как только пропадает ответственность – окончательно теряется любой контроль. Ответственность должна быть динамичной. Частично – перед начальством, народом, комиссиями, комитетами, агентствами. А также – перед осознанием того, что никто не вечен на своей должности, какой бы высокой она не была. И рано или поздно тебе придется, как говорят, «спуститься на землю». Например, в США федеральные судьи назначаются пожизненно. Я считаю это полным абсурдом. Как считаю абсурдным и то, что американский конгрессмен может работать до 90 или 100 лет, пока не умрет.

Это те вопросы, над которыми стоит задуматься. И США, и другим государствам мира, поскольку нет такой страны, где коррупции не существовало бы вообще. В таких странах тогда вообще не должно быть людей.

ЮРИЙ ВАНЕТИК, адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства West Support, старший научный сотрудник Claremont University (Калифорния, США)