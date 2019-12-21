20 декабря т.г. состоялась встреча Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Игоря Черкасского и Президента Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) Эльжбеты Франкув-Яскевич

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга Украины.

Во время встречи обсуждались основные аспекты и результаты, полученные в ходе проведения второй Национальной оценки рисков в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также меры, принимаемые Украиной с целью устранения выявленных рисков.

Отдельные слова благодарности были адресованы госпоже Эльжбеты Франкув-Яскевич (как представителя ПФР Польши) за содействие и поддержку в многолетнем плодотворном двустороннем сотрудничестве между Госфинмониторингом и Подразделением финансовой разведки Польши.

Кроме того, Председатель Госфинмониторинга проинформировал Президента MONEYVAL, о мерах, предпринимаемых Службой в рамках подготовки Украины к рассмотрению и утверждению 2-го отчета о прогрессе по результатам 5-го раунда взаимной оценки MONEYVAL *.

Игорь Черкасский заверил свою коллегу госпожу Эльжбету Франкув-Яскевич в неизменности курса Украины на пути к имплементации антилегализационных директив Европейского Союза и гармонизации национального законодательства с международными стандартами в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.

По результатам проведенной встречи были достигнуты договоренности о продолжении взаимодействия и плодотворного сотрудничества в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

* Отчет будет рассмотрен и утвержден в июле 2020 году на 60-м пленарном заседании Комитета MONEYVAL



