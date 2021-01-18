Экологи настаивают на решении проблем, которые мешают реализации Национального плана действий по сокращению выбросов (НПСВ), который начал действовать в Украине с 1 января 2020 года.

Об этом говорится на сайте издания Ecobussines Group.

Как сообщается, НПСВ предусматривает постепенный вывод энергоблоков ТЭС и ТЭЦ в ремонты для строительства очистного оборудования. Ремонт 1 блока — это длительный процесс, включающий подготовку проектной документации до 2 лет, физическую реализацию около 3-5 лет и требует многомиллионных инвестиций. И здесь для самих ТЭС возникает две проблемы:

1. И государственные, и частные ТЭС и ТЭЦ должны идти в ремонты, но не имеют для этого источников финансирования.

2. ТЭС-необходимая составляющая энергосистемы страны. Выход в экомодернизацию блоков ТЭС создает проблемы в ее работе: тепловые станции обеспечивают потребителей электроэнергией на утренний и вечерний пики потребления (АЭС технически не могут этого сделать), обеспечивающих потребителей электроэнергией в отопительный период (в этот период мощностей АЭС просто не хватает для покрытия потребления), балансируют мощности, когда происходят аварийные ремонты АЭС и когда необходимо сглаживать стремительные перепады выработки электроэнергии зелеными источниками — ветро - и солнечными электростанциями. Кроме того, ТЭС и ТЭЦ в отопительный период обеспечивают теплом целые города.

"Однако, самая главная проблема-это невозможность выполнения экологических международных обязательств Украины. И ее надо немедленно решать, чтобы Украина действительно шла по пути экологических улучшений без ущерба для собственной экономики и энергетики», - отмечается в материале.

Как подчеркивают экологи, после принятия НПСВ и до сих пор почти ничего не было сделано, чтобы он реально заработал.

"Прописав требования, которые должны выполняться установками, законодательством не были предусмотрены источники финансирования их модернизации, что поставило на паузу воплощение плана. Объем необходимых средств на все ремонты блоков ТЭС и ТЭЦ оценен в 4,13 млрд евро. И каждый год эта проблема напоминает игру в пинг-понг, когда экологическое сообщество требует выполнения обязательств, а тепловая генерация, как частная, так и государственная говорят – нет инструментов финансирования», - указано в материале.

Как сообщалось, по мнению президента Украинского Национального комитета CIGRE Александра Светелика, Украине грозит потеря энергетической безопасности через принудительное выведение в длительные ремонты энергоблоков теплоэлектростанций, если не сдвинуть сроки реализации НПСВ, внедрение которого ожидается с 2021 года.

Эксперт по вопросам энергетики Сергей Чех считает, что Украина должна актуализировать Национальный план по сокращению выбросов, который начал действовать с 2021 года, поскольку выполнение его требований может привести к потере самых эффективных блоков ТЭС и ТЭЦ из-за отсутствия финансирования на экологические ремонты.

Справка. Национальный план сокращения выбросов утвержден в 2017 году, он, в частности, определяет намерения Украины как члена Энергетического сообщества существенно сократить выбросы диоксида серы, оксидов азота и пыли от ТЭС и ТЭЦ Украины, мощность которых составляет 50 МВт и более.

После принятия НПСВ почти ничего не было сделано, чтобы он заработал с 2021 года.

Прописав требования, которые должны выполняться установками, законодательством не были предусмотрены источники финансирования их модернизации, что поставило на паузу воплощение плана. Объем необходимых средств оценивается в 4,13 млрд евро.

Эксперты отмечают, что принудительная остановка блоков ТЭС для выполнения требований не актуального НПСВ создаст дефицит генерирующих мощностей в Украине, который придется покрывать за счет импорта электроэнергии из России, Беларуси.