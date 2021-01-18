Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), прибегла к сомнительному решению для остановки выплаты долгов «зеленой» генерации.

Об этом заявил юрист Максим Сысоев, комментируя издание НКРЭКУ наставления ГП «Гарантированный покупатель» относительно погашения задолженности перед генерирующими компаниями.

"С юридической точки зрения странная форма решения НКРЭКУ, кроме того, я не вижу, что она была принята на заседании НКРЭКУ. То есть юридическая природа такая сомнительная", - сказал Сысоев.

Он также обратил внимание, что формулировка наставления НКРЭКУ позволяет «Гарантированному покупателю» направить больше, чем 50% кредитных средств на погашение долгов «Энергоатома», и не известно, будет ли погашаться задолженность перед другими видами генерации, в частности, «зеленой».

По мнению юриста, руководство НКРЭКУ может быть признано недействительным, поскольку оно также не прошло процедуру публичного обсуждения.

«Они приняли такой документ сомнительной юридической природы, который, кстати, не прошел соответствующее публичное обсуждение. То есть тогда скорее всего можно будет признать не действующим это наставление, но «ГарПоку» уже сейчас надо будет решать, что делать с этими деньгами. И скорей всего они будут следовать этому наставлению», - считает Сысоев.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил, что чиновники, которых привел к власти Владимир Зеленский в НКРЭКУ и Кабмин ищут пути для остановки выплат долгов «зеленой» генерации в сумме 9 млрд грн, что разрывает сотрудничество Украины с ЕС, финансовыми партнерами и другими иностранными организациями.

При этом ЕБРР один из крупнейших инвесторов в отрасль ВИЭ в Украины обратился к председателю НКРЭКУ Валерию Тарасюку с беспокойством, относительно невыполнения украинскими властями обязательств о выплате долгов перед «зеленой» генерацией и призвал НКРЭКУ использовать привлеченные у госбанков кредиты только на оплату «зеленой» энергии, иначе страна потеряет инвестиции банка и других инвесторов.

Напомним, правительство в декабре 2020 года утвердил государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой "энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года. В то же время НКРЭКУ решило утвердить постановление, которое запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность. 16 декабря НКРЭКУ отправило "гарантированному покупателю «руководство с рекомендацией перечислить минимум 50% средств от 10,3 млрд грн, компании»Энергоатом".

По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЭКУ устранит единственное пока доступное источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЕКП выполнить условия и обязательства согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанному ими в июне 2020 года.