Предприятия должны иметь возможность использовать средства эконалога на собственную модернизацию, как это делают в Европе. Об этом заявил народный депутат, член депутатской группы «Довіра» Сергей Шахов в эфире телеканала «Украина 24».

По мнению депутата, Украине стоит перенять пример европейских стран, где средства от экологического налога оставляют предприятиям для проведения экомодернизации, что позволяет им развиваться и улучшать экологическую ситуацию в странах.

«Западные наши партнеры европейцы показывают нам пример, как надо работать. Помогают малому, среднему, крупному бизнесу, помогают предприятиям, дают и государственные гарантии, помогают модернизировать предприятия. Есть прецеденты, когда оставляют экоденьги, которые должны были пойти в бюджет, на предприятиях», - рассказал Шахов.

Зато в Украине на сегодня, по его словам, средства от эконалога растворяются в государственном бюджете, вместо того, чтобы направляться на природоохранные мероприятия.

«Никто не отвечает за экологические деньги вообще, где они делись. Я не один раз заявлял о том, что надо все средства, которые платят сегодня предприниматели в государственный бюджет, надо возвращать на экомодернизацию в Украине. Потому что в нашем государстве сегодня практически наихудшая ситуация в Европе», - подчеркнул Шахов.

Напомним, ранее Американская торговая палата (АСС) призвала Верховную Раду предоставить субъектам хозяйствования право использовать до 70% экологического налога на компенсацию затрат на природоохранные мероприятия и экологические инвестиции.

В то же время президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок заявила, что средствам от сбора экологического налога необходимо вернуть целевой характер и направлять их исключительно на экологические проекты.