Давление различных органов государственной власти на госпредприятие "Гарантированный покупатель" относительно перераспределения средств, которые предназначены для зеленой энергетики является превышением полномочий.

Об этом заявил адвокат, управляющий партнер юридической фирмы Arzinger Тимур Бондарев, комментируя ситуацию, когда производители зеленой электроэнергии могут не получить от государства задолженные средства в полном объеме.

«Это превышение полномочий, потому что «Гарпок» фактически является предприятием, которое должно осуществлять свою хозяйственную деятельность согласно устава и другими возложенными на него задачами... «Гарпок» является с точки зрения выполнения своих обязательств и уставных задач является независимым хозяйственным субъектом», - сказал Бондарев.

По его словам, обязательства по выплате долгов зеленым инвесторам являются обязательствами государства, а не конкретно «Гарпоку», НКРЭКП или Кабмина.

"У нас есть закон, который предусматривает обязанность, которая была возложена на «ГарПок» относительно обязательств перед инвесторами. Государство должно выполнить это обязательство давно.

Попытки сейчас между государственными органами и предприятиями найти виновного в этой истории – это не очень корректно, потому что все сроки прошли по зеленому тарифу и по моему личному мнению, подобные указания есть не очень легальными.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил, что чиновники, которых привел к власти Владимир Зеленский в НКРЭКП и Кабмин ищут пути для остановки выплат долгов «зеленой» генерации в сумме 9 млрд грн, что разрывает сотрудничество Украины с ЕС, финансовыми партнерами и другими иностранными организациями.

При этом ЕБРР один из крупнейших инвесторов в отрасль ВИЭ в Украины обратился к председателя НКРЭКП Валерия Тарасюка с беспокойством, относительно невыполнения украинскими властями обязательств о выплате долгов перед «зеленой» генерацией и призвал НКРЭКП использовать привлеченные у госбанков кредиты только на оплату «зеленой» энергии, иначе страна потеряет инвестиции банка и других инвесторов.

Напомним, правительство в декабре 2020 года утвердил государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года. В то же время НКРЭКУ решило утвердить постановление, которое запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность. 16 декабря НКРЭКУ отправило "гарантированному покупателю «руководство с рекомендацией перечислить минимум 50% средств от 10,3 млрд грн, компании»Энергоатом".

По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЭКП устранит единственное пока доступное источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКП выполнить условия и обязательства согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанному ими в июне 2020 года.