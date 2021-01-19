Кабинет Министров должен немедленно прекратить закупку электроэнергии на Белорусской АЭС и ее финансовую поддержку.

Об этом заявил народный депутат, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

"В эту субботу на Кремлевской АЭС в Беларуси произошла очередная авария. Уже третья (!) авария на АЭС за три месяца работы станции. Работа этой станции угрожает не только Украине, Беларуси, но и стратегическим партнерам-странам Балтии, всей Европе. Требую от правительства Украины опомниться и немедленно прекратить финансово поддерживать белорусскую АЭС», - подчеркнул нардеп.

Экс-глава СБУ готовит обращение к МАГАТЭ о внеплановой инспекции белорусской АЭС в связи с очередной аварийной ситуацией.

По информации нардепа, только за 15 дней января Украина приобрела с Белорусской АЭС 50 млн кВт часов - почти 15% всего тока который эта станция произвела.

"Правительство Украины должно поддерживать своих энергетиков, заботиться о нашей энергетической безопасности", - подчеркнул Наливайченко.

Напомним, 16 января на Белорусской АЭС произошла очередная авария, приведшая к резкому падению мощности в сети. Аварийную помощь белорусской энергосистеме оказывала Украина в объеме 200-300 МВт.

Украина начала покупку тока на Белорусской АЭС 3 января. Импорт вызвал возмущение стран Балтии и критику внутри Украины.

Проблему признали в Минэнерго и «Укрэнерго», отметив, что остановить поставки не имеют возможности без внесения изменений в закон.