В Украине растет волна возмущения населения из-за увеличения тарифов и урезания субсидий. Власть пытается сделать хоть что-то, чтобы сдержать протестные настроения граждан.

Ситуацию с тарифами и субсидиями в эфире канала «Знай 24» прокомментировал депутат Верховной Рады VIII созыва Дмитрий Линько.

«В этом году в бюджете заложено 35 миллиардов гривен на субсидии. Это в два раза меньше, чем было в 2018 году. Бюджет необходимо пересматривать, нарабатывать изменения. Множество украинцев, имеющих право на субсидии, их не получает », - говорит Линько.

Если сравнивать цифры с ноябрем прошлого года, то Украина уже на десять миллиардов гривен в минусе за коммунальные услуги. А субсидии выдали на 3 миллиона, по 1600 гривен на хозяйство

«Такое ощущение, что президент и премьер позавчера узнали от протестующих, что тарифы выросли. Где они были полтора года, чем они занимались? Тарифы повысились в результате их деятельности », - заявляет политик.

По словам Линько, реальная платежеспособность населения оказалась очень низкой.

«Если мы поднимем тарифы до европейских стандартов, то это приведет к росту задолженности - людям перестанут платить, а предприятия станут банкротами», - считает он.

Тарифы на воду по всей Украине выросли на 20 процентов. Люди не понимают, почему такие высокие тарифы, а потому и не хотят оплачивать их.

«Государство должно обеспечить выход: чтобы предприятия имели прибыль, а украинцы окончательно не стали нищими. Повышение пенсий на 50 гривен и увеличение зарплат на 300 гривен – это абсолютно неадекватные меры по сравнению с ростом цен и тарифов », - заключает Дмитрий Линько.

Напомним, Кабинет министров установил предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр с 1 февраля.

Также ранее Politeka писала, что условия начисления субсидий на оплату коммуналки изменились с 1 января 2021, теперь не смогут получить помощь от государства.