Лайнер должен был полететь на люксовый курорт

На момент страшного ЧП на борту самолета находилось более 200 пассажиров

Как сообщают российские СМИ в своих Telegram-каналах, инцидент произошел в аэропорту Толмачево (Новосибирск), передает Politeka.net.

По информации журналистов, ЧП случилось в 01:00 по местному времени.

При попытке взлета самолета А-321neo авиакомпании S7 Airlines, который планировал совершить полет по маршруту Новосибирск – Камрань (курорт во Вьетнаме), внезапно загорелся двигатель воздушного судна.

Командир пассажирского лайнера экстренно прервал запуск, была применена «система пожаротушения, в результате чего возгорание было ликвидировано».

На борту самолета в тот момент находились более 200 пассажиров, «которым в период ожидания резервного судна предоставлены гостиница и питание».

По факту жуткого ЧП в новосибирском аэропорту прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и правах потребителей.

Ранее мы сообщали о том, что украинский пассажирский самолет с людьми на борту упал после взлета в Иране. Трагедия произошла утром 8 января.

Рейс PS 752 направлялся из Тегерана в Киев, а на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. В результате крушения никто не выжил.

Власти Иранской Республики заявили, что пассажирский самолет мог упасть из-за возгорания двигателя. Но позже с заявлением выступили премьер-министры Канады и Великобритании, которые заявили, что разведка зафиксировала пуски ракет иранских ПВО перед крушением украинского Боинга.

На фоне появившейся информации официальный Тегеран заявил, что "случайно" сбил ракетой из системы ПВО украинский Боинг под столицей.

Такое заявление прозвучало на государственном телевидении Ирана. Согласно сообщению, иранские военные «нечаянно» сбили украинский самолет, в результате чего погибли 176 человек. Причиной назвали «человеческий фактор».

На признание отреагировал президент Владимир Зеленский, который потребовал от Ирана полного и открытого расследования, привлечения виновных к ответственности, возвращение тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам.

Напомним, момент уничтожения ракетой украинского Боинга попал на видео: сенсационные кадры слили в сеть.

Как сообщала Politeka, установлено место запуска ракеты по самолету МАУ: «Это могла быть только…».

Также Politeka писала, что Иран согнал на место крушения Боинга бульдозеры, правду могут скрыть.