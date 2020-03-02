На Донбассе боевики пошли на очередную подлость

Российские террористы на Донбассе незаконно отбирают недвижимое имущество мирных жителей для своих нужд

На сайте Министерства обороны Украины сообщили о массовых фактах такого захвата, посылаясь на данные разведки.

В сводке отмечается, что террористы изымают имущество жителей оккупированных территорий Донбасса, объясняя это "нуждами мобилизации".

"Жители временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях продолжают страдать от произвола командования российско-оккупационных войск. В частности, в пгт Донецк с аргументацией "для нужд мобилизации" у граждан принудительно изымают объекты недвижимого имущества для размещения "подразделений силовых структур", – говорится в сводке.

Ко всему прочему, значительный материальный ущерб местному населению наносят и российские наемники, которые в феврале прибыли на Донбасс для ротации подразделений соединений и частей 1 АК РФ.

Военные преступники самовольно заняли временно незаселенные дома местных жителей, где портят их личное имущество. В том числе имеют место отдельные случаи обстрелов личного автотранспорта. Российские оккупационные "администрации" при этом не принимают никаких мер для прекращения указанных преступных действий боевиков.

Также ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин повторяет действия Иосифа Сталина перед войной и готовится к рывку на Донбассе.

Такое мнение выразил консультант по стратегии и аналитик Владимир Стус. По его словам, изменения в Конституции это не план России, а "выход из окопов".

Напомним, ситуация на Донбассе резко изменилась, боевики пошли на новую подлость.

Как сообщала Politeka, объявлена массовая охота на жителей Донбасса, детали происходящего.

Также Politeka писала, что армия Путина пошла в наступление на Донбассе, появилось экстренное сообщение штаба ООС.