Друзья погибших до сих пор не верят в произошедшее

Появились новые подробности гибели украинских шахматистов в России

Об этом пишет KP.ua.

Тела Станислава Богдановича и Александры Вернигоры направили на экспертизу, после чего медики скажут точную причину смерти.

Коллеги шахматистов до сих пор не верят в произошедшее и вспоминают о скандале, который вспыхнул накануне трагедии.

"Шокирующие новости о том, что в Москве, предположительно от отравления веселящим газом, погибли Станислав Богданович и Александра Вернигора я узнал от позвонившего Евгения Сурова. До сих пор тяжело поверить в случившееся. Хотя сам же и сообщил Евгению телефонные номера Богдановича и родных, которые затем подтвердили Сурову смерть Станислава и Александры... В последние дни гремел скандал в связи с выступлением Богдановича за команду России в матче интернет-лиги LCWL против Team Ukraine и его дальнейшими объяснениями, только подлившими масла в огонь", - написал в своем личном Facebook друг погибшего Михаил Голубев.

Также известно, что после обнаружения тел очевидцы дважды вызывали "скорую" на место ЧП, но было уже поздно.

Российский нарколог Дмитрий Вашкин также отметил, что веселящий газ, от отравления которым, вероятно, скончались украинские шахматисты, вызывает настоящее наркотическое опьянение и зависимость, передает KP.ru.

При краткосрочном употреблении у человека могут появиться головные боли, обмороки и головокружения.

Если человек будет дышать "клубным газом" регулярно и на протяжении длительного веемени, то это приведет к необратимым последствиям. Например, к атрофии мозга

Соседка погибшей от веселящего газа шахматистки Александры Вернигоры прокомментировала трагедию, которая произошла 5 марта.

"Приличные люди, спокойные... Никаких вечеринок никогда не было. Я даже не ожидала, что такое может быть...", - призналась она в комментарии журналистам и заявила, что за несколько минут до смерти в квартире кто-то был.

Ранее мы рассказывали о том, что украинских шахматистов Станислава Богдановича и Александру Вернигору нашли мертвыми в Москве.

По предварительным данным, они погибли из-за вдыхания веселящего газа. На их головах были надеты пакеты, а рядом лежали шарики с закисью азота. По данным Следственного комитета России, следов насильственной смерти на телах погибших не обнаружено. Проводится доследственная проверка.

Александре Вернигоре было 18 лет, она училась в МГУ и занимала 1861-е место в рейтинге FIDE.

27-летний Станислав Богданович в 2013 году стал чемпионом Украины по быстрым шахматам.

Напомним подробности таинственной гибели известного издателя и его жены в столице: "мама и папа долго спят".

Как сообщала Politeka, звезда инстаграма успела снять видео перед смертельной трагедией в бане: "Это был сюрприз".

Также Politeka писала, что легендарный актер умер на руках у детей: его фильмами наслаждались миллионы, детали.